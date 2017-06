Uutinen

Etelä-Saimaa: Suursaaren sota-ajan juhannus tallennettiin värikuviin — katso SA-kuva-arkiston helmet Sähköinen SA-kuva-arkisto on aarreaitta Suomen historiasta — etenkin sotahistoriasta kiinnostuneelle. Se sisältää lähes 160 000 Suomen talvi-, jatko- ja Lapin sodan ajan valokuvaa vuosilta 1939—1945. Ehdoton enemmistö kuvista on mustavalkoisia, mutta värikuvat tekivät tuloaan. Ja kuinka ollakaan: värikuvausta on harjoiteltu myös Suursaaressa keskikesällä vuonna 1943. Kuvista käy ilmi, että keskikesää vietettiin kauniissa säässä. Samaa todistaa 19.6.1943 ilmestynyt Etelä-Suomi. Siinä kirjoitetaan: — Ruis heilimöi pikapuoliin Kymissä. Sadetta toivotaan hartaasti. Viime päivinä vallinnut kova helle on jouduttanut viljan ja heinän kasvua erittäin tehokkaasti, kertoivat Etelä-Suomen edustajalle eilen eräät kymiläiset maanviljelijät. Ruis kukkii parhaillaan Kymissä ja alkaa pian heilimöidä, elleivät ilmat muutu. On melkoisen varmaa, että myöhäisimmätkin laadut heilimöivät jo juhannuksena. Kesäkuun 22. päivänä ilmestynyt lehti piirtää vähemmän aurinkoista kuvaa sotavuosien arjesta. — Kansanhuoltoministeri J.J. Ellilä on antanut jalkinetilanteesta seuraavia tietoja: Myöskin nahkajalkineita valmistetaan jatkuvasti ja myydään syksyllä kipeintä tarvetta varten, siis edelleenkin vain niille, joilla ennestään on vain yksi pari korjauskelpoisia jalkineita. Kesäkuun 26. päivänä julkaistaan 25.6. päivätty virallinen taistelutiedote: — Suomenlahdella käytiin eilen kaksi ilmataistelua länteen pyrkineitä viholliskoneita vastaan. Taisteluissa ammuttiin alas kaksi vihollishävittäjää. Omia tappioita ei ollut. Samaisessa lehdessä nimimerkki Lassi kertoo kuluneesta juhannuksesta näin: — Juhannus on mennyt. Pyhistä on päästy. Seuraavana pyhätavoitteena odotetaan joulua. Juhannus menikin kaikin puolin hyvässä järjestyksessä. Ehkä niin hyvässä, ettei se ole miesmuistiin sellaisessa mennytkään. — Ei ollut kokkotulia eikä siis ollut tulipaloja. Viinoja oli niukasti ja riitojakin oli vähän. Puukkotappeluksia tuskin lainkaan. — Harvinaisen rauhallinen juhannus, sanottiin. Ei miesmuistiin mokomaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/24/Suursaaren%20sota-ajan%20juhannus%20tallennettiin%20v%C3%A4rikuviin%20%E2%80%94%20katso%20SA-kuva-arkiston%20helmet/2017522399426/4