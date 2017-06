Uutinen

Etelä-Saimaa: Suuresta juhlapäivästä pitkäksi viikonlopuksi – onko juhannus arkipäiväistynyt? Juhannus on hedelmällisyyden, suven ja valon juhla. Sen historia ulottuu kauemmas kuin kukaan enää muistaa. Vanhastaan Suomessa oli tapana koristaa talo ja piha erilaisilla lehvillä ja seppeleillä. Lehviä kiedottiin myös lehmien sarviin. Kukilla ja lehvillä haluttiin ilahduttaa mieltä ja juhlia kesän tuloa sekä varmistaa lehmien heruminen talvisaikaankin. Ripaus juhannuksen taikaa säilyi lehväkerpuissa, jotka säilöttiin ja syötettiin lehmille talvella. Koska kesä oli hedelmällisyyden aikaa, juhannus oli otollinen hetki paitsi karjataioille, myös ihmisten pariutumista edistäville taikamenoille. Juhannusyön ja kesäisen luonnon tunnelmaa kuvaa esimerkiksi Eino Leinon Nocturne: Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysikuu; kesäyön on onni omanani, kaskisavuun laaksot verhouu. En ma iloitse, en sure, huokaa; mutta metsän tummuus mulle tuokaa, puunto pilven, johon päivä hukkuu, siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, tuoksut vanamon ja varjot veen; niistä sydämeni laulun teen. Juhannus oli maatalousyhteiskunnassa kiireisen vuoden kohokohta: silloin oli lupa levähtää, iloita ympäröivän luonnon lempeydestä ja ehkä rakkaudestakin. Ilmassa oli varmasti taikaa. Mutta onko sitä enää nykypäivän juhannuksessa? Oliko ennen paremmin? Vuoden kohokohdasta on tultu pitkään viikonloppuun mökillä kavereiden tai perheen kanssa. Juhannustaioista saatetaan lukea lehdestä, vähän hymähdellä ja sitten unohtaa koko juttu. Pääasioita ovat uudet perunat, mansikat ja se, ruuhkautuuko menoliikenne. Lappeenrannassa juhannusjuhlia on perinteisesti vietetty Myllysaaressa. Kokkoperinne jatkuu nykyäänkin, mutta koko illan kestävät juhlat ovat vaihtuneet hiljaiseksi kokon tuijotteluksi ja aikaiseksi kotiin palaamiseksi. 1930-luvulla Lappeenrannassa juhlittiin juhannusta näyttävin menoin. Etelä-Saimaan kansi oli täynnä erilaisia tanssimainoksia. Tanssit järjestettiin esimerkiksi Kasinolla Lappeenrannan satamassa. Kuten mainoskin kertoi: ”Johan se riittää kun saa tanssia pikkutunneille asti – siis tänään kasinolle!” Osattiin sitä muuallakin. Esimerkiksi Kalle Päätalo kertoi Loimujen aikaan -kirjassaan, kuinka hän ja muita kyläläisiä lähti 30-luvulla kuorma-autolla Taivalkoskelta parin sadan kilometrin päähän Muhoksen Leppiniemeen: Ihmisiä pareina ja parvina kentät ja metsiköitten välit mustanaan. Siirryimme paikasta toiseen ja katselimme kaikkea silmät tapillaan. Reino vikoi ääntään säästelemättä: — Vain saatana täällä on metri poikineen retonkia heilumassa! Heiluvat kretongit ja aamun asti tanssiminen ovat jo mennyttä aikaa. Vuonna 2015 Etelä-Saimaan menosivujen mukaan maakunnassa järjestettiin juhannuksena kuudet tanssit. Tanssikulttuuri tuntuu kuivahtaneen kokoon. Taian jäljillä Mutta koska juhannuksen taika oikein katosi? Nykypäivän keski-ikäiset muistavat ehkä oman nuoruutensa juhannukset villeinä juhlina, jolloin pantiin jalalla koreasti ja yössä oli vielä erityistä tunnelmaa. Vuoden 1978 Etelä-Saimaa kuitenkin kuvailee tuolloista juhannukseen valmistautumista tylysti: Isä käy viinakaupassa, äiti ostamassa makkaralenkkejä ja lapset nauhurin kasetteja. Ostokset pakataan autoon ja lähdetään mökille. Kokko kootaan vanhasta tervaveneestä ja tontin risuista ja poltetaan se, jos ei ole metsäpalovaroitusta. Jos on metsäpalovaroitus, poltetaan se yhtä kaikki. Jutussa verrataan silloista mökin ja lenkkimakkaran tuoksuista juhannusta mielikuvaan sadan vuoden takaisesta ajasta taikoineen ja lehtimajoineen. Jos jo 70-luvun lopulla kaihottiin menneisyyden juhannuksia, löytyisikö taikaa vaikkapa 1900-luvun alusta? Vuoden 1917 Etelä-Saimaassa juhannuksesta ei montaa mainintaa ole. Kokkojuhla kyllä järjestettiin ainakin Sunisenrannalla. Sen toimeenpani lehden mukaan Tapavainolan raittiusseura, ja ohjelmassa oli ainakin torvisoittoa, leikkiä ja tanssia. Juhannuksen jälkeen ilmestynyt lehti kertoo, että juhannusta vietettiin rauhallisesti. Useat perheet viettivät juhlan saarissa luonnon helmassa. Kolme ihmistä hukkui. Kuulostaako tutulta? Ainakin uutisoinnin perusteella sadan vuoden takainen juhannus oli hämmästyttävän samanlainen kuin nykyään. Juomingit jo vanha juttu Juopotteluakin pidetään nykypäivän juhannusilmiönä. Kuitenkin jo Mikael Agricola kertoo 1500-luvulla kristinuskoa edeltävästä Ukon juhlan vietosta Juhannus ajallaan -kirjan mukaan näin: Ja quin Keuekyluö kyluettin / silloin vkon Malia iootijn, Sihen haetin vkon wacka / nin ioopui Pica ette Acka. Sijtte palio häpie sielle techtin / quin seke cwltin ette nechtin. Ukon kunniaksi juotiin niin paljon olutta kun vain pystyttiin, sillä mitä enemmän olutta juotiin, sitä enemmän viljaa saatiin sinä vuonna. Jos emännät eivät olleet juovuksissa, otti Ukko pois vuodentuloista puolet. Aikamoista ryyppäämistä ovat keskikesän juhlinnat siis olleet jo satoja vuosia sitten. Ihminen on samanlainen aina Juhannuksen juhlinnan tavat ovat loppujen lopuksi vuosisadasta toiseen säilyneet melko samoina. Juodaan olutta, syödään hyvin, tanssitaan ja nautitaan valosta, jonkinlaisesta lämmöstä ja luonnon kauneudesta. Emme voi tietää, tunsivatko ihmiset 1500-luvulla jotain merkittävästi suurempaa taikaa kuin nykyään. Loppujen lopuksi sekä ihmiset että juhannuksen juhlinta ovat olleet pääpiirteissään aina samanlaisia. Ajatus jostain arkea suuremmasta on säilynyt historian saatossa Ukon juhlasta nykypäivän mökkijuhannukseen asti. Ehkä pieni kipinä taikaa on ihmissydämessä aina. Eino Leinon (1898) sanoin: Minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa, minä tahdon kylpeä joka veen ja joka marjan maistaa. Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja mittumaari, ja jos minä illoin itkenkin, niin siellä on sateenkaari. Lähteet Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto (1950); Juha Nirkko (toim.) Juhannus ajallaan – juhlia vapusta kekriin (2004). Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/24/Suuresta%20juhlap%C3%A4iv%C3%A4st%C3%A4%20pitk%C3%A4ksi%20viikonlopuksi%20%E2%80%93%20onko%20juhannus%20arkip%C3%A4iv%C3%A4istynyt/2017122393994/4