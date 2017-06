Uutinen

Etelä-Saimaa: RR-kuski Niki Tuuli selvisi pienin kolhuin hurjasta kaatumisesta Suomessa alkuviikosta tehdyt kuvaukset tuottivat helpotuksen moottoripyörillä kilpaa ajavalle imatralaiselle Niki Tuulelle. Viime sunnuntaina Italian Misanossa vakavaan kolariin joutunut Tuuli selvisi hurjasta tilanteesta lähinnä mustelmin ja kolotuksin. — Mitään ei ole onneksi murtunut tai rikkoutunut nilkassa eikä polvessa. Kipeät ne toki vielä ovat, kotoaan Imatralta tavoitettu Tuuli kertoi. Supersport 600:n MM-sarjassa on nyt kahden kuukauden kesätauko ja Tuulella on hyvää aikaa parannella itsensä taas kisakuntoon. — Saattaa olla, että ajan Alastarossa SM-sarjaa elokuun alussa. Muuten kesään mahtuu harjoittelua, työtä ja pari testiä Euroopassa, Kallio Racingissä ajava Tuuli kertoo. Tuulen mukaan ajamisessa tarvittava rentous on löydettävissä harjoittelun kautta. Nyt tällaista rentoutta ei kisoissa ole ollut. — Kuusisatasen kanssa käyn varmaan Alastarossa, mutta aikomus on ajaa supermotoilla Muukossa ja Imatran Saarlammellakin. Misanossa Tuuli kaatui sen jälkeen, kun kilpakumppani oli törmännyt hänen pyöräänsä takaapäin. — Ehdin onneksi vähän jarruttaa ennen kaatumista. Mitään ei ollut tehtävissä, kuin kaverin pyörä pyöri päälläni. Hurja tilanne, jossa olisi voinut sattua pahastikin, Tuuli kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/24/RR-kuski%20Niki%20Tuuli%20selvisi%20pienin%20kolhuin%20hurjasta%20kaatumisesta/2017522399427/4