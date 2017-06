Uutinen

Etelä-Saimaa: Luonnossa kuin olisi kotonaan – Kirjailija Petter Sairanen viettää aikansa metsässä ja Saimaalla Kyllä näitä täällä on, sanoo Petter Sairanen osoittaen maanpintaa täplittäviä kantarelleja. — Tullaan rantapolun kautta ja kerätään näitä paluumatkalla. Sairanen on lappeenrantalainen kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän liikkuu luonnossa ympäri vuoden meloen, luistellen, hiihtäen ja pyöräillen. Mies on myös ahkera sienestäjä, marjastaja ja kalastaja. Olemme matkalla laavulle Taipalsaarelle. Sairanen kertoo liikkuvansa mieluiten ilman öljyn käyttöä. Mies juttelee myös sandaaleistaan, joita hän alkaa käyttää aina toukokuussa ja vaihtaa kenkiin vasta syksyllä. Nekin ovat ohutpohjaista paljasjalkamallia. Kostealla metsäpolulla maa on välillä litisevän märkää. Sandaalit alkavat vaikuttaa epämukavalta vaihtoehdolta. — Nämä ovat hyvät. Näistä valuu vesi heti pois. ”Täällä on kuin karhunpesässä” Retken määränpäänä oleva tuplalaavu on Sairasen ystäväporukan tekemä. Sen tekemiseen saatiin maanomistajan lupa sillä ehdolla, että omistaja voi käyttää paikkaa halutessaan. Laavulle pääsee helposti melomalla, sillä se sijaitsee Ryngänsuon luonnonsuojelualueen reunalla. Suolla kulkee joki, jota pitkin retkipaikalle pääsee Saimaalta saakka. Sairanen kertookin useimmiten melovansa laavulle, samoin saman kaveriporukan vuokraamiin saariin Saimaalle, missä hän viettää suurimman osan kesistään. Laavu on tehty vanhoista tukkien puomipuista. Puut pitivät uitettuja tukkeja paikallaan, ja tehtävään valikoituivat kaikista tiheimmät ja parhaiten kelluvat puut, jotka kytkettiin toisiinsa ketjuilla. Tekijät saivat puut ja ketjut ilmaiseksi. Laavussa on itse asiassa kaksi laavua vastakkain. Keskellä on tulisija ja ylhäällä savun mentävä aukko. Sairasen mukaan tavalliseen laavuun pääsee tuuli helposti sisälle, mutta heidän rakennelmassaan pärjää helposti vaikka lumimyrskyssä. — Täällä on kuin karhunpesässä. Laavun kivillä reunustettu nuotiopaikka herää eloon, kun Sairanen pinoaa sinne jätepuuta pannukahvin keittoa varten. — En koskaan mittaa kahvia pannuun. Pinta peittoon ja kökkö keskelle, niin minä olen sen oppinut tekemään. Jouko Turkan oppilaana Ennen kirjailijanuraansa Sairanen työskenteli rakennuksilla, rajavartijana ja sissikouluttajana Lapissa. Rajavartiostosta hän lähti, koska työ tuntui liian helpolta ja Sairasella oli tunne, että jotain muuta elämässä pitäisi vielä nähdä. Kirjat ovat kulkeneet Sairasen mukana koko elämän ajan. Hän kertoo äitinsä olevan ahkera lukija, ja lapsuudenkodissa seiniä peittivät valtavat kirjahyllyt. Kirjallisuus vaihtui harrastuksesta ammatiksi, kun hän pyrki ja pääsi Teatterikorkeakouluun dramaturgilinjalle. Tuohon aikaan koulussa opetti vielä hiljattain edesmennyt Jouko Turkka. — Joidenkin mielestä Teatterikorkeakoulussa oli siihen aikaan rajua. Minusta se ei tuntunut missään verrattuna rajaan ja sissikoulutukseen, sanoo Sairanen. Teatterikorkeakoulussa opiskellessaan Sairanen myös kirjoitti ensimmäisen kirjansa, nimeltään Sähköllä valaistu talo. Hänen mukaansa koulu tuki kirjan kirjoittamisessa kiitettävästi. Sairanen liikkuu laavussa kuin muut ihmiset keittiöissään. Välillä hän nojailee rentona laveriin, välillä innostuu puuhailemaan ja lisäämään puita nuotioon. On helppo kuvitella, että laavu on hänelle yhtä luonteva oleilupaikka kuin kerrostaloasuntokin. Ehkä jopa luontevampi. Pannukahvista jää mukinpohjalle sakkaa. Käytössä on tällä kertaa pahvimukit, mutta Sairanen pyöräyttää mukinpohjat tottuneella retkeilijän otteella nuotioon. Hänen käteensä on helppo kuvitella kuksa. Sairanen ei kuitenkaan koskaan tehnyt lopputyötä Teatterikorkeakouluun eikä valmistunut sieltä. — Minusta se on fuulaa. Se on taidetta, mitä merkitystä tutkinnoilla siinä on? Hänen edellinen romaaninsa ilmestyi vuonna 2012. Sairanen kertoo kirjoittaneensa koko ajan sen jälkeenkin, pääasiassa elokuvakäsikirjoituksia. Mitään ei kuitenkaan ole päätynyt tuotantoon asti, ja rahat ovat jääneet saamatta. — Tämä on vaikea ala ja kilpailu on kovaa. Käsikirjoituksen vie välillä melko pitkällekin, mutta kuukausien työn jälkeen ei välttämättä tiedä, saako palkkaa vai ei. Kirjailija jaksaa silti yrittää, koska ei tekisi mitään muutakaan mieluummin. Seuraavaksi häneltä ilmestyy kuunnelma marraskuussa. Saimaa ehtymätön riemun lähde Sairanen marjastaa, sienestää ja kalastaa. Lisäksi hän meloo, retkiluistelee, pyöräilee, hiihtää ja vaeltaa. Silti hän nimittää itseään laiskaksi ja sanoo, ettei harrasta mitään liikuntaa. Liikunta tulee retkeilyn ohessa. Suurimmat elämykset Sairanen kertoo saavansa luonnossa liikkumisesta silloin, kun hän tulee väsyneenä nuotion ääreen tai metsäkämpälle ja saa eteensä lautasellisen keittoa, johon normaalit ihmiset eivät edes koskisi. Nautinto tulee ponnistelusta. — Ensin pitää olla vähän vaikeaa. Ei tämä laavukaan olisi sama, jos tähän laverille laittaisi jenkkisängyn patjat. Sairanen kertoo elämänfilosofiansa muistuttavan runoilija Paavo Haavikon säkeitä: ”On tuhlattava itsensä vastauksena päivien täyteydelle tai luovuttava”. Luonnossa liikkuminen on jäänyt tavaksi lapsuudesta. Sairanen kertoo, että koko perhe harrasti retkeilyä. Etenkin vesillä liikkuminen on hänelle mieluista. Lappeenrannassa suurimman osan elämäänsä viettänyt kirjailija kertookin, että hänen ensisijainen identiteettinsä on saimaalainen. — Saimaa on ehtymätön riemun lähde. Olen kasvanut pienestä pitäen tähän maailmaan, ja tästä minulle tulee hyvä olo. Kahdeksan vuodenaikaa Suomen luonnossa Sairasta inspiroi vuodenaikojen vaihtelu. — Täällä on oikeastaan kahdeksan vuodenaikaa. Elokuun loppupuolella ei oikeastaan ole enää kesä. Sen tuntee selkärangassa. Elokuun lopun syyskesä on omanlaisensa, samoin syystalvi, jolloin jäät tulevat. Sairasen mukaan myös maaliskuun kevättalvi on oma vuodenaikansa. Silloin kaamoksenjälkeinen valo menee kolmiloikkaa. Etelä-Karjalassa vuodenaikojen vaihtuminen on Sairasen mukaan juuri täydellistä. Lapissa talvi on liian pitkä. Luonnossa liikkumisen lisäksi Sairanen harrastaa lukemista. Juuri tällä hetkellä hänellä on kesken Mustan aukon blues -niminen kirja, joka kertoo mustista aukoista ja niiden tutkijoista. Hän kertoo lukevansa kirjoja laidasta laitaan, tietokirjojen lisäksi uppoavat niin romaanit kuin runotkin. Hänen lempiaiheitaan ovat kvanttimekaniikka, astrofysiikka ja erilaiset luonnosta kertovat teokset. Laavun nuotio alkaa savuttaa, ja hämärästä täytyy poistua ulkoilmaan. Paluumatkalla Sairanen kertoo äidistään, joka 84-vuotiaana harrastaa kaikenlaista ja on mukana monenlaisissa kirjallisuuspiireissä. Lukemisharrastus on Sairasen mukaan periytynyt hänen vanhemmiltaan. Sairanen kertoo, että sienirihmastot ovat suurimpia yksittäisiä eliöitä. Kantarellien rihmastot ja koivut elävät symbioosissa, joten niitä kannattaa etsiä kosteilta paikoilta koivujen läheisyydestä. Rantapolulta mukaan tarttuu kuin huomaamatta kassillinen keltaisia herkkuja. Yhdestä löytyy etana, ja sieni ja etana saavat jäädä maahan. — Luonto on yhtä mysteeriä, samoin ihmisen elämä. Se on aika hauskaa.

