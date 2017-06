Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuusankoskelainen Markku Toimela on tehnyt vuosia avustustyötä muun muassa Pohjois-Koreassa — on kohdannut väkivaltaa elämässään vain kerran Kuusaalainen Markku Toimela varoitti vaimoaan kosiessa, että hän osallistuu vielä myöhemmin avustustyöntekijänä kehitystyöhön. Vaimo suostui kosintaan. — Vaimo vain nauroi, että noilla englannin kielen taidoillako, Toimela, 62, muistelee 40 vuotta myöhemmin. 21.6. Markku Toimelasta julkaistaan elämäkerta nimeltä Salakahvilla Pohjois-Koreassa (Docendo). Kirjan haamukirjoittaja on tuttu mies. — Olen tuntenut Kaj Aallon yli 40 vuotta. Hän on ollut itsekin avustushommissa kaksi kertaa, Toimela kertoo. Kirja kertoo lähes kielitaidottomasta ja lukihäiriöisestä autonasentajasta, joka vuonna 1986 luopuu kaikesta ja muuttaa perheensä kanssa Bangladeshiin kehitysaputyöhön. Tähän mennessä Toimela on tehnyt kehitysaputyötä palkattuna ja vapaaehtoisena yli kolmekymmentä vuotta eri puolilla Aasiaa. Lue koko uutinen:

