Etelä-Saimaa: Korialainen räjähdesukeltaja Reino Hemmilä teki jäätävän uran pinnan alla Räjähdesukeltaja Reino Hemmilä pudottelee sukelluskokemuksiaan ilman dramatiikkaa. Oli pohjassa sitten pommeja tai hukkuneita, ne hoidettiin. Korialainen Hemmilä esittelee julkaistussa kirjassaan vaarallisen työn suurelle yleisölle. Kirjoittaminen oli Hemmilälle myös terapeuttinen kokemus. — Sehän on terapiaa parhaimmillaan, kun puhuu tai kirjoittaa ulos asiat, joita ei koskaan sanota ääneen, mutta jotka vaivaavat jossain pinnan alla, hän sanoo. Sankarimainen pullistelu puuttuu kirjasta. Työnkuvaus puhukoon puolestaan. — Aika usein tällaisissa kirjoissa jätetään pois se, että pelottaa tai jännittää. Tässä kirjassa olen yrittänyt saada realistisempaa otetta. Aivan kaikkea Hemmilä ei paljasta. Puolustusvoimien työhön liittyy usein asioita, joita ei voi reserviin siirryttäessäkään paljastaa. Hemmilä oli työskennellyt kouluttajana Korian pioneeripataljoonassa muutaman vuoden, kun hän päätti pyrkiä merivoimien sukeltajakouluun. Puolen vuoden aikana hän kävi armeijan piikkiin uimassa Kouvolan uimahallissa, jopa kahdesti päivässä. Kun yksikköön tuli kaupungilta vuodenvaihteessa lasku, esimies julisti Hemmilän uintikieltoon. Kukaan yksikössä ei tiennyt, että Hemmilä oli pyrkimässä sukelluskoulutukseen. — Eihän siitä etukäteen kehdannut työporukassa kertoa. Maallikosta sukeltajan työ vedenalaisten räjähteiden parissa kuulostaa äärimmäisen vaaralliselta. Hemmilä vakuuttaa, että pommeja ja aseita vaarallisempaa olivat vedenalaiset olot. Räjähdysonnettomuuksia sattuu harvoin. — Eihän se sataprosenttisen vaaratonta ollut, mutta tässä kiikkustuolissa sitä vaan muistellaan. Veden alla saattoi jäädä kiinni johonkin, tai laitteet saattoivat jäätyä tai toimia muuten puutteellisesti. Eräänä jännittävimmistä kokemuksistaan Hemmilä mainitsee varastetun auton nostotehtävän talvisesta Kymijoesta, jossa jäätelipyörre oli viedä imuunsa myös autoon vaijeria sitovan sukeltajan. — Kymijoessa olen aina fiilistellyt vedenalaisia maisemia. Sillä kertaa ei tehnyt mieli jäädä fiilistelemään. Kirjassaan Hemmilä kertaa muun ohella Taipalsaaressa uponneen miehistönkuljetusvaunun sukellustehtäviä kesällä 1991. Onnettomuudessa hukkui seitsemän varusmiestä. Viimeinen uhreista löytyi vasta reilun kahden viikon päästä. Sukeltajien lukumäärä on kaiken aikaa vähentynyt puolustusvoimissa. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. — Meidän ikäluokkamme oli lähtökohtaisesti parempikuntoista kuin varusmiehet nykyisin. Sukeltaminen kysyy myös henkistä kanttia. — Sukeltamisessa on elementtejä, joiden vuoksi riskit ovat ihan toisenlaiset kuin jos istuisi esikunnan toimistotiloissa. Reimo Hemmilän kirja Pommi pohjassa - Räjähdesukeltajan ura mudassa (Koala 2017). Lue koko uutinen:

