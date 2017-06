Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Imatrankoski vie voiton juuri nyt — Kerro oma suosikkisi maakunnan asuinpaikoista Olen muuttanut usein. Milloin työn perässä, milloin seikkaillakseni tai kokeillakseni jotain uutta kuten kommuunia. Kertaakaan en ole muuttanut siksi, etten olisi pitänyt kodistani tai sen sijainnista. Joskus syyt muuttoon ovat tylsän käytännöllisiä, kuten että pääsee kävellen töihin tai on tarpeeksi neliöitä kolmelle. Olen pysynyt paikoillani eri pituisia aikoja, pisimpään synnyinkodissani, 19 vuotta, lyhimpään Tiuruniemessä, muutaman kuukauden. Syntymäkodin peltomaisema on sisälläni niin vahvasti, että töyhtöhyypät ohjasivat minua oman talon ostossa. Saatan olla levotonkin, mutta ainakin olen utelias. Etelä-Karjalassa on lukuisia kiinnostavia ja kauniita asuinpaikkoja. Olen kokeillut asumista yhdeksässä eri kaupunginosassa, eikä niitä voi panna paremmuusjärjestykseen. Pidän yhtä lailla syrjäisestä saaren koillisrannasta kuin kaupungin ydinkeskustasta. Joutsenossa olisin voinut ryhtyä vaikka viljelemään joulukuusia omalla pellolla. Lamposaaressa pääsi uimaan ja saunomaan milloin halusi, mutta lossin kulkuaikoihin piti sopeutua. Teppanalassa oli upea kerrostalohuoneisto, jossa oli 140 neliötä ja takka. Arvostan eniten asunnon tunnelmaa, veden läheisyyttä ja helppoa kulkua pihaan. Juuri nyt voiton vie Imatrankoski, jossa koti on pääskysten korkeudella, vanhassa talossa puiston vieressä, missä voin kuulla kirkonkellot. Lue koko uutinen:

