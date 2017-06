Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan Vaakanaiselle povataan ennakkolistauksissa avauskierroksen varausta SaiPaan ensi kaudeksi JYPistä siirtyneen Urho Vaakanaisen nimi kuulutetaan suurella todennäköisyydellä NHL:n varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella. Tilaisuus järjestetään ensi yönä Suomen aikaa Chicagossa. 18-vuotiaan Vaakanaisen on spekuloitu olevan ensimmäisellä kierroksella varattavien pelaajien joukossa noin sijalla 20—30. Kanadalaisen TSN-kanavan jääkiekkotoimittaja Bob McKenzie on sijoittanut lopullisella ennakkolistallaan Vaakanaisen sijalle 22. NHL:n verkkosivujen rankkauksessa Joensuun Jokipoikien kasvatti Vaakanainen löytyy Euroopassa viime kaudella pelanneiden listalta sijalta kahdeksan. Vedonlyöntiyhtiöillä on kohteita auki esimerkiksi siitä, varataanko Vaakanainen numeroon 24 mennessä, vai vasta numerosta 25 alaspäin. Tällä hetkellä kertoimet kumpaankin suuntaan ovat tasan 1,85. Suomalaisilla on viime vuoden tapaan varaustilaisuudessa vahva edustus, ja HIFK-puolustaja Miro Heiskanen saatetaan varata jo numerolla kolme. Sen jälkeen ennen Vaakanaista listoilla ovat puolustaja Juuso Välimäki sekä hyökkääjät Kristian Vesalainen ja Eeli Tolvanen. Koko tilaisuuden ykkösvaraus on ennakkolistausten mukaan joko sveitsiläinen hyökkääjä Nico Hischier tai kanadalainen hyökkääjä Nolan Patrick. Tänä vuonna ensimmäisenä pääsee varaamaan New Jersey Devils. Lue koko uutinen:

