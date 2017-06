Uutinen

Etelä-Saimaa: Onko Ruokolahden leijonan tarina unohtunut? Siinä tapauksessa kannattaa tulla kuulolle Kaikun kuppilaan 28. kesäkuuta Mitä muistat Ruokolahden leijonasta ? Jos asia on alkanut unohtua, niin ei hätää mitään. Tulossa on kaikille avoin kertausharjoitus. Kulttuuripalvelu Kaiku avaa Ruokolahti-talon kesäkahvilassaan Leijonan tarina-näyttelyn 28. kesäkuuta. Esillä on monenlaista materiaalia päiviltä, jolloin Elvi-leijona oli kesän 1992 kuuma uutisaihe. Näyttely on esillä heinäkuun loppuun saakka. Näyttelyn avajaispäivänä on tarjolla autenttista tietoa. Kuppilalle kokoontuu joukko henkilöitä, jotka olivat leijonan metsästyksessä tiiviisti mukana. Tarinoimaan tulevat muun muassa jahdin epävirallisena tietotoimistona palvelleen Virmutjoen Kauppakasinon Sointu ja Erkki Muhli, Ylä-Vuoksen toimittajana elämänsä skuuppiin kiinni päässyt Hannu Ojala, leijonakapteeni evp Antti Väisänen ja poliisilaitoksella leijonailmoituksen kirjannut poliisimies Lasse Kosonen. Muistelokeskustelu alkaa 28. kesäkuuta kello 15. Ovi on avoinna kaikille kiinnostuneille. Lue koko uutinen:

