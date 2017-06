Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauri Markkanen varattiin seitsemäntenä — äidillä lappeenrantalaistausta Jyväskylästä kotoisin oleva koripalloilija Lauri Markkanen varattiin perjantain vastaisena yönä seitsemäntenä koripalloliiga NBA:n varaustilaisuudessa. 20-vuotias Markkanen siirtyy pelaamaan Chicago Bullsin joukkueeseen. Seitsemäntenä varasi Minnesota Timberwolves, mutta hetki ennen seitsemättä varausvuoroa ilmoitettiin Minnesotan ja Chicagon tehneen vaihtokaupat, jonka myötä Minnesotan seitsemäs varaus siirtyy Bullsin riveihin. 213-senttinen Markkanen on pienimmällä numerolla NBA:han varattu suomalainen, ja kaikkiaan seitsemäs varauksen saanut. Hanno Möttölä ja Erik Murphy ovat ainoat NBA:ssa pelanneet suomalaiset. Viime kauden Markkanen pelasi yliopistosarja NCAA:ssa Arizona Wildcatsin riveissä. Suomessa hän on viimeksi edustanut Helsingissä HBA-Märskyä. Markkasen äiti Riikka (os. Ellonen) on lappeenrantalaislähtöinen ex-maajoukkuepelaaja, joka pelasi aikanaan kasvattajaseurassaan Lappeenrannan NMKY:ssä kaudet 1982—1985. Seura voitti SM-hopeaa keväällä 1984. Lue koko uutinen:

