Lappeenranta torjuu terrorismia osana muuta toimintaa, pesäpallon Itä — Länsi-ottelun turvajärjestelyjä on tehostettu Imatralla Lappeenranta reagoi matalalla profiililla kohonneeseen terrorismin uhka-arvioon. Supon tilannearvion mukaan terrorismin uhka Suomessa on aiempaa korkeampi. Lappeenrannan turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen kertoo, että kaupunki tekee koko ajan tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen poliisin ja Suojelupoliisin eli Supon kanssa. — Me saamme viranomaisilta jatkuvasti ja riittävästi tietoa siitä, missä mennään. Jos Lappeenrantaan tai koko Kaakkois-Suomeen kohdistuisi todellista tai erityistä uhkaa, saamme asiasta tiedon heti. Poliisilta aiempaa tarkemmat ohjeet Terroriteon uhka on kiristänyt pesäpallon Itä—Länsi-ottelun turvajärjestelyjä Imatralla. Pelit pelataan ensi viikonvaihteessa Ukonniemessä. — Poliisilta on tullut aiempaa tarkemmat ohjeet. Muutos on tapahtunut tänä vuonna, tapahtuman johdosta vastaava Juha Tikkanen sanoo. Tikkanen on ollut järjestämässä pesäpallon Itä—Länsi-tapahtumia vuodesta 2000 lähtien. — Viime vuonna Kouvolassa oli hyvät turvajärjestelyt, mutteivät näin tarkat kuin Imatralla. Yksityiskohtia nykyisistä ohjeista ei voi tietysti kertoa, Tikkanen sanoo. Normaaleissa Superpesiksen sarjapeleissä ei ole Itä—Lännen kaltaisia turvajärjestelyjä. Tikkasen mukaan se noin viiden tuhannen ihmisen suurtapahtuma, kun isoimmat superpesiksen pelit jäävät noin 2 000 — 3 000 katsojaan. Pasi esti pahantahtoisen liikenteen Ari-Pekka Meuronen kertoo Lappeenrannan satamassa toissa perjantaina järjestetystä puolustusvoimain juhlakonsertista. Puiston reunaan tuotu Pasi-miehistönkuljetusvaunu oli osa kalustonäyttelyä ja toimi myös liikenne-esteenä. — Pasi oli tuotu Kirkkokadun jatkeelle, jottei kukaan pääse väärissä tarkoitusperissä ajamaan satamaan. Marian aukion kalusteet liikenne-esteinä Lappeen kirkon edustatoria eli Marian aukiota kalustetaan parhaillaan. Penkit ja kukkalaatikot ovat betonisia ja tavallista järeämpiä. Ne estävät autolla ajon aukiolle. — Terrorismin uhkaa ei pidä hyssytellä, mutta paniikkiakaan ei ole syytä luoda, Meuronen sanoo. Poliisi näkyvästi esillä Poliisi hakeutuu ihmisten ilmoille aina kun pystyy. Ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo polisiin antavan apua tapahtumien järjestäjille. Turvallisuuden parantamista suunnitellaan yhdessä. Teitä laitetaan tarpeen vaatiessa poikki. — Poliisipartiot ovat näkyvästi esillä taajama-alueilla ja ihmisten kokoontumispaikoilla silloin, kun hälytystehtäviä ei ole. Imatran ajot leviää valvonnan ulottumattomiin Imatran ajot -tapahtumalle on tehty normaali turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Yleisjärjestelyistä vastaavan Sami Backmanin mukaan järjestäjillä on myös jatkuva yhteys poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Backmanin mukaan mahdolliseen terroriuhkaan on hankala varautua, kun Imatran ajot levittäytyy ihmisten mukana yleisille teille ja kaupungille. — Rata-alue ei ole riski, sillä sinne eivät ulkopuoliset pääse. Imatran ajojen resursseilla ei Backmanin mukaan pystty millään torjumaan terroriteon uhkaa yleisillä teillä ja alueilla. Koskenpartaalla parannettu arkiturvallisuutta Kaikkeen ei pystytä varautumaan. Jos poliisi tiedottaa lisääntyvästä uhasta, siihen pystytään reagoimaan nopeasti. Näin kertoo Imatran vs. turvallisuuspäällikkö Arja Kujala. Koskenpartaan kävelykadulla tehtiin liikennejärjestelyjä Tukholman terroristi-iskun jälkeen, mutta lähtökohtana on arkiturvallisuuden parantaminen. — Siellä on betonisia kukkaistutuksia, joilla ohjataan liikennettä sekä raskaampia penkkiratkaisuja. Kävelykadulle eksyy epähuomiossa autoja, ja siellä on lasten leikkipaikka.

