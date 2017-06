Kommentti: Keskustassa on palvelut lähimpänä — Kerro oma suosikkisi maakunnan asuinpaikoista

Uutinen

Keskustassa on palvelut lähimpänä — Kerro oma suosikkisi maakunnan asuinpaikoista Pienen kaupungin keskusta on paras asuinpaikka ihmiselle. Palvelut ovat kävelyetäisyyden päässä, ja luonto sekä oma kukkaro kiittävät autotonta. Se on myös matkoilta ammennettu oppi. Parhaat suurkaupungitkin rakentuvat aina kävellen koettavista kylistä. Kotipaikan valinta on ollut osin alitajuista ja satunnaista. Osoitteita yhdistää vesi, jonka läheisyys on aina ollut tärkeää. Jalan alla ja silmien edessä voi olla asvalttia, kunhan vain laine liplattaa korvissa. Veden merkitys läikähteli sisimpään, kun asui vuoden Keski-Euroopassa. Lumihuippuinen vuori oli näköpiirissä, mutta aalloista ei ollut tietoakaan. Sen jälkeen kodin ikkunasta on näkynyt vesitorni ja rantaan on alamäkeä alle puoli kilometriä. Taikinamäestä muutan vain, jos mielenvikaisuus yllättää. Lappeenrannassa osoitteet vaihtuivat opiskeluaikana tiuhaan, ja keskustasta tai sen liepeiltä olen kerran erehtynyt halvan asunnon perässä Voisalmeen. Hiihtobaana ja kirjasto eivät riittäneet palveluiksi. Lemin-vuodet osuivat teini-ikään. Tuntui pahalta, kun sukurasite repi irti lapsuuden ystävistä, mutta tilalle tuli pieni ja tiivis posse, jossa sai kasvaa arvoliberaaliksi länsimaalaiseksi, enkä jengiytynyt jossain Kourulassa. Ja silloin Mikkelintiellä kulki vielä bussiliikennettäkin, joka toi Citylle seisoskelemaan.

