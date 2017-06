Uutinen

Etelä-Saimaa: Essee: Hoivaa meitä, metsä! Rivitalon etupihalla on kaksi puuta. Kuuset kasvavat erillään. Kepit ja kävyt toisen alla kertovat, että puu oli viisivuotiaan Nikon suosikkileikkipaikka, kun hän vielä asui talossa. Toisen kuusen juurella istuu nyt kaksi tyttöä, pihapiirin asukkaita. Mitä lie leikkivät? Puut ovat kautta aikain olleet lasten parhaita ystäviä. Olen monta kertaa katsonut ikkunasta, kun lapset — yksin, kaksin tai isommassa porukassa — leikkivät puiden ympärillä. Alimpien oksien suojiin voi tehdä majan. Muistan itsekin, kuinka piilouduin katseilta ison kuusen helmoihin. Neulasista syntyi soppaa, kävyt paistuivat kuvitteellisessa uunissa. Vein tontuille jugurttia yskänmitoissa puun juurelle. Aina se sieltä katosi. Ukki rakasti myös puita. Hän valokuvasi kaikenlaisia puita, näki niissä enemmän kuin tukin tai selluloosan raaka-aineen. Hän teki niistä monta runoa. ”Miksi ihmisten aju ei ymmärrä puiden puhetta”, hän kirjoitti. Ymmärtävätkö lapset ehkä sittenkin puiden puhetta? Olenko vain unohtanut sen, mietin, kun lenkkeilen lähimetsässä ja aistin ympärilläni hiljaisuuden. Myös rivitalon toisella puolella oli ennen puita. Nyt on hiekkakenttä, jossa on keinu ja hiekkalaatikko, jossa lapset harvakseltaan leikkivät muiden asukkaiden silmien alla. Kauemmin taloyhtiössä asuneet tietävät kertoa — ja kuulenko ehkä haikeutta heidän äänessään — että paikalla oli ennen talojen ja pihan saneerausta kumpare ja puita. Siellä lapset viihtyivät. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/23/Essee%3A%20Hoivaa%20meit%C3%A4%2C%20mets%C3%A4%21/2017122397136/4