Etelä-Saimaa: Yhden Saimaan kutsu kiirii Kiinaan Mainos kertoo karua kieltä Saimaan alueen matkailusta. Näkyvästi kampanjoivat eteläsavolaiset pyyhkivät pois Puumalan eteläpuolisen järvialtaan, eteläkarjalaiset puolestaan keskittyvät Kyläniemen alapuoliseen vesistöön. Rajoja on oikeasti vain paikallisten päiden sisällä. Kauempaa katsottuna Saimaa mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi. Maakuntien matkailuyhtiötkin ovat viimein tämän ymmärtäneet, ja yhdessä hiotaan nyt tulevien vuosien tähtituotetta. Jokainen osallistuja voittaa, jos kiinalaiset mieltyvät Saimaaseen ja sen palvelutarjontaan. Kolmivuotinen hanke on lähtökuopissa Yhteisen Saimaan paketoiminen nättiin pakettiin on vielä alkuvaiheessaan, mutta kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta on ehditty saada hyviä kokemuksia. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat esiintyneet yhdessä ulkomaisilla matkailumessuilla muun muassa Berliinissä, Shanghaissa ja Moskovassa. Parhaillaan odotetaan rahoituspäätöstä kolmivuotiselle Lake Saimaa -Purest Finland -hankkeelle. Etelä-Karjalan matkailuyhtiö Go Saimaan hallituksen puheenjohtaja Anne Puhakainen kertoo, että Saimaan puhtautta ja kauneutta ryhdytään viemään oikein isosti kansainvälisille markkinoille. Puhakaisen mielestä nyt ei pidä ajatella turhan vaikeasti. Saimaan alueen toimijat voivat tarjota asioita, jotka ovat arkisia meille mutta elämyksiä matkailijoille. — Jo se on kokemus, että voi mennä metsään kävelemään. Marjojen ja sienien poimiminen tai itse pyydystettyjen kalojen ruuaksi valmistaminen riittävät monille ohjelmaksi. Kiertomatkailuun uskotaan jälleen Matkailijat viettävät harvoin koko lomaansa yhdessä kohteessa Saimaan rannalla. Jo siksi tarvitaan alueiden tiivistä yhteistyötä. — Uskon vahvasti kiertomatkatuotteeseen. Saimaa kokonaisuutena on aivan mahtava ja vetää vertoja Keski-Euroopan tarjoamille kiertomatkoille, Visit Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen toteaa. Sisältöjen kehittämisessä riittää tekemistä. Tarvittaisiin sisävesilaivoja, pyöräilyväyliä, melontareittejä ja houkuttelevia ajo-ohjeita autoilijoille. Haastavimmillaan palvelun kehittäminen on aloitettava perustan rakentamisesta. — Pari kolme vuotta menee, ennen kuin uusi tuote lyö itsensä läpi. Pohjustamme nyt 2020-luvun matkailua, Häkkinen huomauttaa. Maakunnalliset vahvuudet korostuvat Matkailun ammattilaisten mielestä Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon ei pidä sortua keskinäiseen kilpailuun. Kummallakin kun on omat vahvuutensa. Etelä-Savo on tuotteistanut onnistuneesti lähiruokaa, oopperajuhlia ja romanttisia kartano- sekä pappilakohteita. Etelä-Karjalan vahvuuksia ovat kylpylät, urheilutapahtumat ja vahva ostosmatkailuperinne. Lue koko uutinen:

