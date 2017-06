Uutinen

Etelä-Saimaa: Sadan kilometrin hyväntekeväisyyskävely starttasi Imatralta — "Hullut tempaukset tekevät ihmiselle hyvää" Imatrankosken Koskenpartaalta lähti varhain torstaiaamuna liikkeelle iloinen joukko. Matkassa olivat kävelijät, jotka osallistuivat useamman eri aatteen yhteiselle hyväntekeväisyyskävelylle. Perimmäinen ajatus joukolla oli kulkea parin päivän ajan valoa kohti. Tapahtuman alkukoti on kuusi kertaa järjestetty kävely Lappeenrannasta Savitaipaleelle. Viime joulukuussa Imatralla tapahtunut ampumatragedia kosketti alkuperäiseen tapahtumaan osallistuneita ystäväpiirin kautta ja hyvän tekeminen haluttiin ulottaa laajemmalle. Uhrien muistolle perustettu Valon Vuoksi -yhdistys nivottiinkin mukaan tapahtumaan. — Tässä on viime aikoina tapahtunut niin paljon kaikkea. Itse kävelen tänä vuonna myös isäni, sotaveteraani Erkki Outisen muistolle, joka menehtyi hiljattain, kertoo tapahtumaan kuudetta kertaa osallistunut Minna Outinen. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kävelytapahtuma ulotettiin sadan kilometrin matkaksi ja se kiertää myös Konnunsuolla sijaitsevan Menneisyyden verstaan läpi. Verstas sai hiljattain Suomi 100 -statuksen ja torstaina uuden näyttelyn avajaisia vietettiin kävelytapahtuman merkeissä. Kävelyn lähtöpisteeksi oli valittu murheellisten tapahtumien näyttämö Koskenparras. Imatrankoskella kävelijöiden joukossa oli kymmenkunta osallistujaa. Valon Vuoksi -yhdistyksen Kaisa Juntunen olettaa ryhmän vahvistuvan Konnunsuolta, jonne lähtijöitä oli ilmoittautunut useampia. Täyden satasen kävelijöitä lähtijöissä oli jo Imatralla useampia, ainakin aikomuksen perusteella. — Nyt, kun se on ääneen sanottu, se on tehtävä, nauroi Juntunen. Matkantekijät olivat varustautuneet omilla pikku repuilla, mutta kävelijöiden rinnalla retkeä tekee myös huoltoauto. Oman osuutensa hyvinvointiin aikoo tuoda yksi tapahtuman järjestäjistä, Satu Luoto. Eksoten kuntoutusylilääkärinä työskentelevä Luoto vakuutti huolehtivansa sekä pienistä haavereista että marssitahdista. Hän nimittäin edusti joukossa myös Imatran reserviupseereita. — Tasainen tahti ja säännölliset tauot, valotti Luoto reseptiään maratonmatkalle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/Sadan%20kilometrin%20hyv%C3%A4ntekev%C3%A4isyysk%C3%A4vely%20starttasi%20Imatralta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%22Hullut%20tempaukset%20tekev%C3%A4t%20ihmiselle%20hyv%C3%A4%C3%A4%22/2017522395139/4