Etelä-Saimaa: Ruuhkautuminen juhannusliikenteessä alkaa, liikennemäärä kasvaa erityisesti Etelä-Suomessa Juhannuksen menoliikenne on vilkastumassa ja liikennemäärät kasvavat. Varsinaisia ruuhkia on liikenneviraston mukaan odotettavissa kello 15:n ja 20:n välille. Liikennemäärät ovat kasvussa erityisesti Etelä-Suomessa valtatiellä 4, jossa ajonopeudet ovat kääntyneet laskuun. Myös valtatiellä 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatiellä 9 Tampereelta Jyväskylän suuntaan liikennemäärät kasvavat. Saaristoteillä liikenne on lisääntynyt ja saaristoon suuntautuva lauttaliikenne on alkanut vilkastua. Onnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty, mutta vaara kasvaa ruuhkautumisen alkaessa. Etelä- ja Keski-Suomessa sadekuurot heikentevät näkyvyyttä, mikä kasvattaa onnettomuusriskiä. Liikennevirasto tiedottaa häiriöistä liikennetiedotteilla, joita luetaan radiossa. Tienkäyttäjän linja vastaanottaa numerossa 0200 2100 tietoja teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista ympäri vuorokauden. Lue koko uutinen:

