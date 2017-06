Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikä on paras kaupunginosa tai kylä Etelä-Karjalassa? — Kommentoi alla tai lähetä sähköpostia Kell’ on onni on, se onnen kätkeköön. Eteläkarjalainen kotiseuturakkaus on taitanut ottaa onkeensa ohjeen Eino Leinon runosta Laulu onnesta, joka sisältyy kansallisrunoilijan kokoelmaan Hiihtäjän virsiä (1900). Suomen kotiseutuliitto on valinnut maan parhaan kaupunginosan vuodesta 2001 lähtien. Valinta on tehty asukkaiden ehdotusten mukaisesti, eikä Imatran tai Lappeenrannan kaupunginosia löydy nimettyjen listalta. Tämän vuoden paras kaupunginosa julkistetaan valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä elokuun puolivälissä. Ehdolle on valittu 90 kaupunginosaa, joista Etelä-Karjalaa lähimmät löytyvät Kouvolasta ja Mikkelistä. Eniten kaupunginosia kisassa on Helsingistä, kolmannes kaikista ehdokkaista. Mutta mitä erinomaista Etelä-Haagassa, Kontulassa tai Oulunkylässä on verrattuna vaikkapa Imatrankoskeen, Sammonlahteen tai Tirilään? Tampere on valittu usein kaupungiksi, johon suomalaiset haluaisivat muuttaa. Sen kaupunginosia kotiseutuliiton kilpailussa on 20, mutta miten esimerkiksi joku Hervanta pärjää vertailussa Skinnarilan vapaavaltion kanssa. Etelä-Saimaan kulttuuritoimituksen toimittajat kertovat asuinpaikoistaan verkkolehdessä juhannuksen aikana. Paljon jää asumattomia paikkoja. Siksi Etelä-Saimaa pyytää kommentteja kaupunginosista ja kylistä lukijoilta. Eteläkarjalaisen suosikkikaupunginosan tai -kylän ja sen perustelun voi lähettää joko sähköpostiosoitteeseen kulttuuri@esaimaa.fi tai käydä verkkolehdessä www.esaimaa.fi kommentoimassa tätä juttua juhannusviikonloppuna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/Mik%C3%A4%20on%20paras%20kaupunginosa%20tai%20kyl%C3%A4%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20%E2%80%94%20Kommentoi%20alla%20tai%20l%C3%A4het%C3%A4%20s%C3%A4hk%C3%B6postia/2017122393732/4