Etelä-Saimaa: Matkailuyrittäjät toivovat tehoa ja laajuutta yhden Saimaan markkinoinnilta Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteinen Saimaan markkinointi saa täyden tuen Etelä-Karjalassa vaikuttavilta matkailuyrittäjiltä. Lappeenrannan Rutolassa toimivan Salpalinjan hovin yrittäjä Anne Sorsa-Vainikka katsoo matkailumarkkinoinnin kaipaavan tehokkuutta. — Kun markkinoinnin takana on aiempaa suurempi kokonaisuus, tehokkuutta toivottavasti tulee. Salpalinja hyvä kohde Salpalinjan vieressä työskentelevä Sorsa-Vainikka katsoo, että Salpalinjan kohteet soveltuvat erinomaisesti pakettimatkailun yhdeksi kohteeksi. Yritys on suunnitellut pakettimatkailua ja hakee siihen yhteistyökumppania. Pakettimatkailu voi hänen mielestään toimia sekä niin, että Salpalinja on yksi kohde tai siten, että Salpalinjan hovi järjestää ohjelman matkailukierrokselle. — Tarvitsemme tuotteita, jotka puhuttelevat syksyllä ja talvella eli hiljaisena aikana. Tarvitsemme myös hiljaisuusmatkailua, johon kuuluvat Saimaa, suomalainen kulttuuri ja saunominen. Saimaa edellä on mentävä Saimaan markkinointiin kannattaa ottaa mallia suoraan Lapin markkinoinnista. Näin arvioi Lappeenrannan kylpylää pyörittävän Savon mafian toimitusjohtaja Janne Kupiainen. — Saimaa edellä on mentävä. Toki kaupungit voivat markkinoida itseään pienemmässä mittakaavassa suuren kokonaisuuden alla. Saimaan markkinoinnissa Kupiainen nostaa tärkeimmiksi asioiksi luonnon, turvallisuuden ja puhtauden. — Saimaan alueelta löytyy puhdasta vettä ja ilmaa sekä toimivat palvelut. Suomessa ei ole aina kylmä Taipalsaarelaisen Hostel Mansikan yrittäjä Joris Vermeulen pitää tärkeänä, että Saimaata markkinoidaan kaikkialle maailmaan, ei vain Venäjälle. Belgiasta Suomeen muuttanut Vermeulen korostaa, että Saimaa on ainutlaatuinen alue Keski-Euroopasta katsottuna sekä tarjoaa luontoa ja puhdasta ilmaa. — Itsekin joka päivä totean, miten hieno alue Saimaa on. Tänne pitää saada ihmisiä, jotta he näkevät, että kesällä on useammin lämmintä kuin kylmää. Yleensä luullaan, että Suomessa on aina kylmää. Lue koko uutinen:

