Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisesta Jouko Soikkelista toimitusjohtaja — mukana Asko- ja Sotka-ketjujen takaa löytyvän Indoor Groupin 67 miljoonan euron yritysostossa Lappeenrantalainen yrittäjä ja huonekalukauppias Jouko Soikkeli aloittaa Indoor Groupin toimitusjohtajana heinäkuussa. Soikkeli on mukana ostamassa Asko- ja Sotka-ketjuista tunnettua Indoor Groupia Keskolta. Kesko myy Indoor Groupin sijoitusyhtiö Sievi Capitalin, kolmen Sotka-ketjun kauppiaan ja työeläkeyhtiö Eteran omistamalle yhtiölle 67 miljoonan euron hintaan. — Lähdin mukaan kauppaan, koska minulla on kiinnostusta ja pitkä kokemus huonekalualalta. Indoor Group on hyvässä kunnossa oleva yhtiö, joka minulle tuttu jo entuudestaan, Soikkeli toteaa. Soikkeli omistaa tällä hetkellä viisi Sotka-myymälää muun muassa Lappeenrannassa ja Imatralla. Hän sekä kaksi muuta Sotka-kauppiasta, Jani Länsimäki ja Timo Hakkarainen, ovat mukana kaupassa tasaosuuksiin niin, että yhteensä he omistavat Indoor Groupista 30 prosenttia. Suurin omistaja on sijoitusyhtiö Sievi Capital noin 53 prosentin osuudellaan, ja kolmas omistaja on eläkevakuutusyhtiö Etera noin 17 prosentin osuudellaan. Liikevaihto 187 miljoonaa euroa Sotka-kauppiaat olivat yrityskaupassa aloitteellisia. — Olimme itse yhteydessä Sievi Capitaliin, joka on meille mieluisa yhteistyökumppani, Soikkeli kertoo. Indoor Groupin liikevaihto oli viime vuonna 187 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa. Asko-ketjulla on Suomessa 34 myymälää ja Sotkalla 52 myymälää. Lisäksi sekä Askolla että Sotkalla on Virossa viisi myymälää. Indoor Groupiin kuuluu myös Lahdessa sijaitseva sohvatehdas Insofa sekä virolainen tytäryhtiö. — Kyse on Suomen mittakaavassa erittäin merkittävästä kaupasta. Asko ja Sotka ovat Suomen tunnetuimmat huonekalubrändit. Motivoitunut ja nöyrä olo Soikkeli hyppää mukaan valtakunnalliseen huonekalukauppaan. Nykyisellään hänen viidessä Sotka-myymälässään työskentelee 40 henkilöä, kun Indoor Groupissa työskentelee lähes 650 henkilöä. Soikkeli ei myönnä, että valtava mittakaavan muutos hirvittäisi. — Olen innoissani tästä haasteesta. Olen motivoitunut, ja samalla nöyrä uuden edessä. Työpaikan muutos tuo samalla Soikkelille muutoksia myös henkilökohtaiseen elämään. — Työskentelen jatkossa Indoor Groupin pääkonttorissa Vantaalla. Viikot työskentelen siellä, mutta tukikohta säilyy edelleen Lappeenrannassa. Soikkeli aikoo myös luopua Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtajuudesta kuluvan kauden jälkeen. Lue koko uutinen:

