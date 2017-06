Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Marian aukion ehostus on viimein loppumetreillä — Kerro, mitä mieltä olet uusista kukkaruukuista? Lappeenrannan keskustan Marian aukio laitetaan viimein kesäkuntoon. Paikalle on tuotu uudet penkit ja noin metrin korkuiset istutusastiat, jotka laitetaan paikoilleen. Istutusastioissa koreilee pylväspihlajoita ja kesäkukkia. Penkkeihin on kiinnitetty laput, joissa kielletään skeittaaminen istuimilla, sillä niiden selkänojat eivät kestä sitä. Keskustan paraatipaikalle ei tule enää muita koristeita, sillä alkuperäisenä tarkoituksena on ollut pitää aukio mahdollisimman yksinkertaisena. Mitä pidät aukion uusista istutuksista? Lue koko uutinen:

