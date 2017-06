Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolumni: Ei tullut Hollywood-loppua perinteisille teattereille Lappeenrannassa Lähes 150 vuotta elokuvamuistoja muuttuu historiaksi Lappeenrannassa. Finnkino ajaa alas suosikkiteatterini Kino-Aulan (aloitti vuonna 1938) ja valtakunnallisestikin ainutlaatuisen Nuijamiehen (1954). Leffat pitää katsoa ketjuliikkeessä jatkossa. Finnkinon ketjujohtaja puhuu elokuvakulttuurin kehittämisestä, perinteisten elokuvateattereiden vanhentuneesta tekniikasta ja vähentyneestä elokuvissakäynnistä Valtakadun teattereissa. Pörssiyhtiön omaa aktiivista roolia lakkautuksissa ei mainita. Finnkino osti pienen paikallisen kilpailijan liiketoiminnan kolme kuukautta sitten. Yt-neuvottelut teattereiden tulevaisuudesta alkoivat toukokuun alussa. Sen jälkeen Kino-Aulan ja Nuijamiehen ohjelmisto kapeni, ja ensi-illat näytettiin aluksi Strandissa. Ohjaavan ohjelmistopolitiikan ja siitä tehtävien päätösten tukena on ollut myös ajankohta ja universaali tarjonta. Toukokuu on perinteisesti hiljainen leffateattereiden lippuluukulla, ja tätä on lisännyt heikkotasoinen ja vähäinen elokuvien maahantuonti. Kino-Aulan ja Nuijamiehen tekniikka on ajanmukainen. Edellinen yrittäjä päivitti kalustoa jatkuvasti, koska kilpailu vaati sitä. Myös Finnkino on ilmoittanut, että kierrättää kaluston muihin teattereihinsa. Ei kai markkinajohtaja käyttäisi vanhoja vehkeitä? Hollywoodin kulta-ajan elokuvissa, jotka on tehty Kino-Aulan ja Nuijamiehen varhaisina vuosina, loppu oli tavallisesti hyvä ja pienen puolella. Todellisuus toimii tavallisesti toisin. Lappeenrannassa elokuva-alan todellisuus voi olla rankkaakin jatkossa. Finnkinolla on Isossa-Kristiinassa kymmenen vuoden vuokrasopimus. Tiettävästi se ei ole saanut vuokria kasaan lipputuloilla. Kuka kaupungissa voi näyttää leffoja tulevaisuudessa, jos ei edes iso kansainvälinen pörssiyhtiö saa hommaa toimimaan? Lue koko uutinen:

