Etelä-Saimaa: Juhannuksena kokolle, hiekkalinnaan, tivoliin tai tansseihin — katso maakunnan mahdollisuuksia Etelä-Karjalan juhannus on sääennusteen mukaan ainakin viileä, paikoin ja ajoittain mahdollisesti sateinenkin. Jos ei huvita kärvistellä kesämökillä tai kotona, mene kylän tai kaupungin juhannuskokolle ja muihin yhteisiin rientoihin! Maakunnassa on monta menopaikkaa. Lappeenrannassa perinteinen juhannuskokko sytytetään Myllysaaren edustalla huomenna juhannusaattona kello 21. Kokon järjestämisestä vastaavat perinteisesti Kaukaan Laulumiehet ja Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan hiekkalinna on Linnoituksen kärjessä huvilaitteineen avoinna juhannusaattona ja -päivänä kello 10–21. Linnoituksen Kehruuhuoneella on juhannusaaton Ukon juhla kello 11—18, ja tarjolla karjalaista ohjelmaa koko perheelle. Lappeenrannan Juvakan kentällä kaupunginjuhannuksen viettäjille tarjoaa ohjelmaa Tivoli Seiterä. Se on kentällä huvilaitteineen avoinna sunnuntaihin saakka. Imatralla on Imatran seurakunnan perinteinen juhannusjuhla perjantaina kello 18 alkaen Imatrankosken kirkon rannassa. Ukonlinnan juhannus on Hostel Ukonlinnalla perjantaina kello 20—02. Vuoksen Kalastuspuiston perinteinen Vuoksen kokkoristeily alkaa perjantaina kello 22. Kalastuspuisto on myös mukana Ylen tempauksessa, jossa yritetään tanssin maailmanennätystä Robinin Hula hula -kappaleen tahtiin. Tähän tempaukseen voi osallistua myös satamaravintola Nuotan illassa. Lue koko uutinen:

