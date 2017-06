Uutinen

Etelä-Saimaa: Juhannuksen menoruuhka tältä päivältä ohi — Kaakkois-Suomessa muutama peräänajo Juhannuksen menoliikenteen ruuhkat ovat tältä päivältä ohi. Onnettomuuksia on sattunut melko vähän. Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että ruuhkahuippu oli noin kello 15:n ja 18:n välillä. Sen jälkeen liikennemäärä alkoi vähentyä nopeasti. Kaakkois-Suomessa on ollut joitakin peräänajoja. Mikkelissä kello 16 sattunut peräänajo sulki Viitostieltä yhden kaistan noin puolen tunnin ajaksi. Onnettomuudessa oli osallisina kolme henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan tarkastettaviksi. He eivät kuitenkaan loukkaantuneet vakavasti. Kuutostiellä Kesälahdella sattui noin kello 17 kahden henkilöauton peräänajo, jossa molempien autojen kuljettajat loukkaantuivat lievästi. Onnettomuus haittasi jonkin verran Kuutostien liikennettä. Niin ikään Kuutostiellä, Parikkalan patsaspuiston kohdalla oli henkilöautojen peräänajo kello 17.30. Kolmesta mukana olleesta henkilöstä yksi lähti lääkärin tarkastettavaksi. Liikenne saattaa ruuhkautua myös huomenna aamupäivällä. Lue koko uutinen:

