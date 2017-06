Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutseno-lehti: Entiseen Joutsenon virastotaloon tulee Imatran ajoihin mennessä uusi majoitusliike Joutsenon entiseen virastotaloon Lappeenrannassa aukeaa uusi majoitusliike nimeltä Gasthaus Patruuna. Asiasta kertoi ensin Joutseno-lehti. Majoitusliikkeen avaa lappeenrantalainen Harri Kangasmuukko, joka osti kiinteistön viime syksynä. Majoitusliikkeen ovet on tarkoitus avata Imatran ajoihin, eli heinäkuun seitsemänteen päivään mennessä. Uuteen majoitusliikkeeseen tulee lehden tietojen mukaan noin 65 nukkumapaikkaa. Lisäksi rakennuksessa on neljä huoneistoa, jotka tulevat pitkäaikaiseen asuinkäyttöön. Kangasmuukko kertoo Joutseno-lehdelle, että hän uskoo, että uudelle majoituspaikalle on alueella kysyntää. Syynä tähän on muun muassa venäläisten matkustusinnon virkistyminen. Ennen Kangasmuukon yritystä entisissä virastotalon tiloissa toimi Joutsenon vastaanottokeskuksen perhemajoitusyksikkö. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/Joutseno-lehti%3A%20Entiseen%20Joutsenon%20virastotaloon%20tulee%20Imatran%20ajoihin%20menness%C3%A4%20uusi%20majoitusliike/2017122397783/4