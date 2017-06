Uutinen

Etelä-Saimaa: Järvissä on nyt siitepölyä — levähavaintoja Saimaan Huhtiniemessä Levästä on toistaiseksi tehty vähän ilmoituksia Etelä-Karjalan järviltä. Sen sijaan siitepölyä voi olla niiden vedenpinnalla paikoin runsaasti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan sateet ja tuulet ovat kasanneet siitepölyä paikoin paksuiksikin lautoiksi. — Mädäntyessään siitepöly voi myös haista erittäin pahalle, mutta se eroaa kuitenkin sinilevästä koostumuksensa ja värinsä puolesta. Siitepöly on kellertävää tai ruskeaa, eikä hajoa samalla tavalla pieniksi hippusiksi kuin sinilevä sitä koskettaessa, ELY-keskus kertoo tiedotteessa. Levää on Etelä-Karjalassa havaittu tällä viikolla Saimaan Huhtiniemessä Lappeenrannassa ja Lappeenrannan Haapajärvellä, joka on krooninen ongelmajärvi. Veden lämpötila 15—20 astetta Järvien vesi on uimareille vielä varsin vilpoista, lämpötila vaihtelee ELY-keskuksen mukaan 15—20 asteen välillä. Voimakkaat tuulet ovat sekoittaneet vesimassoja, joten lämpimimpiä ovat pienten suojaisten järvien vedet Saimaan vesi on Lauritsalan tarkkailupisteessä nyt 16-asteista. Saimaan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja jatkaa ELY-keskuksen mukaan alkukesälle tyypillistä hidasta nousua. Ennusteen mukaan Saimaan pinta nousee kesä-heinäkuun aikana todennäköisesti korkeintaan kymmenkunta senttiä. Muun muassa Kuolimon vedenkorkeudet ovat 15—20 senttiä ajankohdan mediaanitasoa alempana, mutta vedenkorkeuksien lasku on sateiden myötä tasaantunut. Lue koko uutinen:

