Etelä-Saimaa: Imatran vastaanottokeskuksen paikat vähenevät vasta vuodenvaihteessa — talo on nyt tupaten täynnä Imatran vastaanottokeskuksen paikkamäärän supistaminen siirtyy. Keskuksen johtajan Lauri Perälän mukaan kesäkuun lopuksi suunniteltu supistuminen siirtyy vuoden loppuun. — Meillä nämä 300 paikkaa pysyvät vuoden loppuun asti. Talo on nyt täynnä, sanoo Perälä. Vähennyksen jälkeen Imatralle jää enää 200 paikkaa. Perälä uskoo, että turvapaikanhakijoiden nykyinen määrä vähenee tasaisen hiljaisesti kohti vuoden loppua. — Turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen riippuu kuntaan siirtymisestä. Tai sitten kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ottaa vastaan vapaaehtoisen paluun kotimaahan. Niitäkin on tasaisesti meillä ollut. Maahanmuuttovirasto ilmoitti torstaina, että se siirtää myös kymmenen muun vastaanottokeskuksen suunniteltuja supistamisia. Lisäksi viiden vastaanottokeskuksen paikkamäärä kasvaa ja syksyllä lakkautettavien Mikkelin sekä Hangon keskukset toimivatkin vuoden loppuun. Syynä muutoksiin on se, ettei turvapaikanhakijat ole siirtyneet vastaanottokeskuksista eteenpäin kuten virasto on arvioinut. Siirtymistä jarruttavat kielteisistä turvapaikkahakemuksista tehtyjen valitusten pitkät käsittelyajat ja se, ettei myönteisen päätöksen saaneet pääse siirtymään kuntiin. Lue koko uutinen:

