Uutinen

Etelä-Saimaa: Haminaan nousee 95 miljoonan euron LNG-terminaali, rakentaminen alkaa tänä kesänä Haminan Energia ja virolainen Alexela-konserni rakentavat LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. LNG tarkoittaa nesteytettyä maakaasua. — Rakennustyöt pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta uskon, että töihin päästään jo lähiviikkoina. Paikka, jolle terminaali rakennetaan, on nyt merialuetta ja rakentaminen aloitetaan täytöllä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila Hamina LNG:stä. Hamina LNG on Haminan Energian ja Alexelan yhteisyritys. Terminaalin rakennustyömaa työllistää noin 100 henkilötyövuotta vuosina 2017—2020. Kaasuterminaali luo kymmenen pysyvää työpaikkaa. Ensi vaiheessa LNG:lle rakennetaan 30 000 kuutiometrin varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on valmius rakentaa myös toinen, 20 000 kuutiometrin varastosäiliö. — Lisärakennuksen aika tulee, jos kysyntä ylittää ensimmäisen säiliön kapasiteetin. Pohjanlahden rannalla, Porissa ja Kemissä on vastaavanlaiset terminaalit, mutta Suomenlahdella sellaista ei ole. Meriliikenteen lisääntyvä kaasuntarve voi yllättää kasvullaan, toteaa toimitusjohtaja Markku Tommiska Haminan Energiasta. Tällä hetkellä suurimpia kaasun käyttäjiä ovat paikalliset energiayhtiöt sekä kaasua raaka-aineenaan käyttävä teollisuus. Tommiskan mukaan terminaali voi tuoda Haminaan kemianteollisuutta tai teollisuutta, joka käyttää kaasua energianaan. Vajaan 30 miljoonan euron investointituki myönnettiin jo vuonna 2014 Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 95 miljoonaa euroa. — Summassa ovat mukana kustannusvaraukset. Uskon, että lopulta pääsemme pienemmillä kustannuksilla, toteaa Tommiska. Hankkeelle on myönnetty Työ- ja elinkeinoministeriön 27,7 miljoonan euron investointituki vuonna 2014. Euroopan komission päätös investointitukikelpoisuudesta saatiin maaliskuussa 2016. Haminan Energian hankekumppani Alexela on Viron johtavia energiayhtiöitä, jonka liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä yli 1 000. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/Haminaan%20nousee%2095%20miljoonan%20euron%20LNG-terminaali%2C%20rakentaminen%20alkaa%20t%C3%A4n%C3%A4%20kes%C3%A4n%C3%A4/2017522397080/4