Etelä-Saimaa: Elokuvatoiminta Nuijamiehessä ja Kino-Aulassa päättyy tänään — Lue paikallisten ihmisten muistoja historiallisista teattereista Lappeenrannan elokuvateatterit Nuijamies ja Kino-Aula sulkevat ovensa lopullisesti tänään. Illan viimeisiin näytöksiin tulleet katsojat muistelivat ennen viimeisen näytöksen alkua unohtumattomia hetkiä legendaarisessa elokuvateatterissa. Asta Laarille elokuvissa käynti on tapa. Monen vuoden ajan hän kävi joka sunnuntai Nuijamiehessä. Viimeinen näytös aiheutti hänessä haikeuden tunnetta, sillä ketjuelokuvateatterin tunnelma ei vastaa Nuijamiehen tunnelmaa. — Kyllä tätä jäädään ikävöimään. Pia Niitlahti on samaa mieltä. Hänelle elokuvateatterin sulkeminen merkitsee aikakauden päättymistä. Hänkin jää haikailemaan pienen elokuvateatterin ainutlaatuista tunnelmaa, sopivaa äänentasoa ja elokuvasalia, jossa hän muistaa katsoneensa monta elokuvaa. Nuijamiehestä mieleen on jäännyt esimerkiksi Titanic-elokuva 1990-luvulta ja 1980-luvun elokuvafestivaalit. — Olin silloin 15- tai 16-vuotias, ja muistan, että festivaaleilla katsottiin elokuvia toisensa perään. Nuijamiehestä mentiin Kino-Aulaan katsomaan seuraavaa ja niin jatkui monta päivää. Viimeinen näytös virka-asussa Nuijamiehen viimeisessä näytöksessä oli paikalla myös vahtimestari ja koneenkäyttäjä Ahti Pitkänen pukeutuneena komeaan virka-asuun vuodelta 1962. Hänellä on erityinen side elokuvateatteriin, sillä hän on työskennellyt Luotoloiden palveluksessa puolen vuosisadan aikana. Hänelle on jäännyt monia muistoja paikasta. Erityisesti Edvin Laineen Tuntematonta sotilas vuodelta 1955 on hänelle merkittävä elokuva, sillä hän on pyörittänyt sitä niin monta kertaa, että muistaa edelleen repliikit ulkoa. — Kun Tuntematon sotilas esitettiin, jonoa oli silloisen Kenkäasun kulmalle saakaa. Kino-aulassa, Nuijamiehessä ja jonossa oli ainakin pari tuhatta henkeä.Paikalla oli jopa poliisi valvomassa järjestystä, muistelee Pitkänen. Karkinmussutusta ja ikimuistoisia elokuvia Etelä-Saimaa kysyi myös verkkosivuillaan paikallisten ihmisten muistoja teattereista. Esiin nousi paljon mieleen jääneitä elokuvia ja hetkiä. Ari Tikka kertoo, että Pulp Fiction Nuijamiehessä vuonna 1994 oli unohtumaton kokemus. — En osannut varautua siihen mitä tuleman pitää, sillä nettiä ei vielä ollut olemassa nykyisessä laajuudessaan, eikä varsinkaan jokaisen taskussa mukana kaikkialla. Ennakkohypetystä oli korkeintaan lukenut jostain elokuvalehdestä tai kuullut kavereilta. Elokuvan tyyli ja tarina iskivät kuin pajavasara vasten kasvoja. Seurasi yli vuosikymmenen jatkunut Tarantinon elokuvien fanitus. Tikka muistelee ilolla myös 1990-luvun puolivälin Fright Night elokuvafestivaaleja. Tunnelma oli hänen mukaansa katossa, kun he ahtautuivat Nuijamieheen katsomaan kauhua ja syömään evässämpylöitä. — Leffojen esittelytekstit festivaalin nettisivuilla olivat lennokkaan mahtavat. Heikoimmastakin filkasta oli saatu puristettua upeutta ja mahtavuutta tihkuva arvio. Järjestelytoimikunnan edustaja esitteli filmin vauhdikkaaseen tyyliin: “suolet seinälle”. Leffoja pyöri illasta seuraavaan aamuun. Fiilis oli mahtava, kun aamulla käveli kotiin nukkumaan pää täynnä elokuvaviihdettä. Linda Luotolan lapsenlapselle Krista Halevuolle muistot Nuijamiehestä ja Kino-Aulasta ovat hyvinkin henkilökohtaisia. — Erityisesti muistan kesän 1970-luvun lopulla, kun Saturday Night Fever tuli kuviin ja sitä kovasti serkkuni Merjan kanssa odotettiin. Lähdimme mökiltä eräänä kesäiltana katsomaan sitä veneellä. Hermoilimme kovasti, ehdimmekö näytöksen alkuun. Ehdimme, mutta emme saaneet istumapaikkoja, sillä esitys oli loppuunmyyty, joten istuimme käytävällä. Toinen Halevuon mieleen jäänyt esitys Nuijamiehessä oli 1970-luvun lopulla. Star Wars- elokuva uusine tekniikoineen ja erikoisefekteineen jäivät mieleen. — En ollut aikaisemmin nähnyt mitään niin ihmeellistä valkokankaalla. Koska mässytys tuli Suomeen? Lukijoille on kertynyt muistoja myös elokuvateatterieväistä. — Pelastakaa sotamies Ryan jäi mieleen jonkun katsojan armottomasta rapistelusta ja karkkimussutuksesta sekä uudenlaisista äänitehosteistaan, kertoo lukija. — Tämä popkorni-, limppari- ja karkkimässytys taisi tulla elokuvateattereihin joskus 1990-luvulla? Muistan vielä 1980-luvun, jolloin elokuvissa oli hiljaista ilman kännyköitä ja rasvalle haisevaa ilmaa, muistelee toinen. Kiitos Luotoloille kaikuu vahvana Moni teattereissa käynyt ihminen kiittelee toiminnan aiemmin omistanutta Luotoloiden perhettä siitä, että he rakensivat pitkään osaltaan lappeenrantalaista kulttuurihistoriaa. Elokuvateatteritoiminta myytiin Finnkinolle alkukeväästä. — Nuijamies on parhaita suomalaisia teattereita, joissa olen käynyt ja Kino-Aulastakin tykkäsin oikein paljon. Tunnelmalliset teatterit tutulla henkilökunnalla. Elokuvissa käynti on ainakin itselleni ihan muuta kuin huipputekniikkaa ja kilometrin pituisia karkkihyllyjä. — Kiitos näistä vuosista. Olitte varmasti osittain tekemässä minusta leffahullua. Lue koko uutinen:

