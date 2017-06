Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkosesta sairaalaneuvos Tasavallan presidentti on myöntänyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtajalle Pentti Itkoselle sairaalaneuvoksen arvon. Filosofian tohtori Pentti Itkonen on toiminut toimitusjohtajana koko Eksoten toiminnan ajan eli vuodesta 2009 alkaen. Sitä ennen hän toimi viiden vuoden ajan kehittämisjohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä ja kaksitoista vuotta Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin johtajana. Itkonen on toiminut myös lukuisissa valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Niistä merkittävimpiä ovat Kelan hallituksen jäsenyys, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenyys, Kuntien Taitoa Oy:n hallituksen jäsenyys ja Hyvis ICT Oy:n hallituksen jäsenyys. Lisäksi Itkosella on jäsenyyksiä useissa eri ministeriöiden työryhmissä. Monet jäsenyydet liittyvät valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Itkosen merkittävin kansainvälinen tehtävä on EuHPN- nimisen yhdistyksen hallituksen jäsenyys. Yhdistyksen tehtävänä on edistää ja kehittää sairaaloiden suunnittelua ja johtamista. Tasavallan presidentti myönsi Itkoselle sairaalaneuvoksen arvon 16. kesäkuuta. Sairaalaneuvoksen arvonimiä on myönnetty vuodesta 1999 alkaen tähän mennessä kolmelletoista henkilölle. Sairaalaneuvoksen arvo kuuluu samaan arvonimiluokkaan kanslianeuvoksen, maakuntaneuvoksen ja professorin arvonimen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/Eksoten%20toimitusjohtaja%20Pentti%20Itkosesta%20sairaalaneuvos/2017122397334/4