Uutinen

Etelä-Saimaa: Cinema Paradison myötä jäähyväiset Nuijamiehelle Lappeenrannassa päättyy paikallisten elokuvateattereiden pitkä historia tänään Kino-Aulan ja Nuijamiehen viimeisiin näytöksiin. Jäähyväisnäytöksenä on Nuijamiehessä italialainen Cinema Paradiso -elokuva kello 20.15. Pitkäaikaisen elokuvateatteri historiaa kunnioittaakseen Finnkino järjestää elokuvasta ilmaisnäytöksen, kertoo tiedote Nuijamiehen ja Kino-Aulan ovessa. Cinmea Paradiso on Giuseppe Tornatoren ohjaama elokuva vuodelta 1988. Se on saanut lukuisia tunnustuksia, muun muassa Oscar-palkinnon parhaana ulkomaalaisena elokuvana vuonna 1989. Cinema Paradiso on uskomattoman kaunis, inhimillinen ja hauska tarina pienen italialaiskylän elokuvateatterin noususta ja tuhosta, Finnkino kertoo tiedotteessaan. Finnkino osti Nuijamiehen ja Kino-Aulan liiketoiminnan Elokuva Luotolalta maaliskuussa. Elokuvateattereiden toiminnan päättyminen varmistui maanantaina kun Finnkinon yt-neuvottelut päättyivät. Lue koko uutinen:

