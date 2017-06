Uutinen

Etelä-Saimaa: 900 000 neliötä uutta asfalttia — Kuutostien perusparannus etenee aikataulussa, tietyöt vaativat malttia juhannusliikenteen kuljettajilta Kuutostien perusparantaminen Taavetin ja Lappeenrannan välillä etenee aikataulussa. Kuutostien uutta ohitustietä Jurvalan kylän kohdalla tehdään parhaillaan. Käynnissä ovat päällystys- ja viimeistelytyöt, ja liikenteelle Jurvalan läntisen ja itäisen eritasoliittymän välinen osuus avataan elokuun alkupuolella. — Elokuuhun saakka työmaalla työskentelee viikottain noin sata työntekijää. Sen jälkeen määrä vähenee, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen. Kaikkiaan asfalttia levitetään tänä kesänä noin 900 000 neliömetrin kokoiselle alalle. Uuden tieosuuden pääkaistalla on asfalttia kolme kerrosta, eli noin 16 senttimetrin paksuinen kerros. — Määrä riippuu siitä, kuinka kovalle kulutukselle pinta joutuu. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylille kerroksia tehdään vain yksi. Nopeusrajoitukset ovat kokonaisuus Kun Jurvalan kohdalla oleva uusi tieosuus aukeaa elokuussa, sen nopeusrajoitus tulee olemaan 100 kilometriä tunnissa. Samalla Lappeenrannasta Luumäkeä kohti ajettaessa Kärenkylän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymän välisen tieosuuden nopeusrajoitus nostetaan 100 kilometriin tunnissa. — Elokuuhun saakka nopeusrajoitus pysyy 80 kilometrissä, koska tieosuus ei ole vielä valmis. Alueella tehdään meluesteitä, kaidetöitä ja rakennetaan riista-aitoja, Liikanen kertoo. Nopeusrajoitukset muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on pitää liikennevirta mahdollisimman tasaisena. — Ei ole hyötyä kenellekään, jos nopeusrajoitukset sahaavat ylös ja alas vähän väliä. Vaikka tietyömaalla olisi juuri sillä hetkellä työntekijöitä, nopeusrajoituksia tulee silti noudattaa. Malttia kaasujalkaan Juhannusliikenteeseen Liikanen toivoo jokaiselta malttia. — Nopeusrajoituksia ei ole asetettu kuljettajien kiusaksi vaan sekä liikenteen että alueella työskentelevien suojaksi. Hän muistuttaa, että tietyömaiden kohdalla olevat nopeusrajoitukset hidastavat matkantekoa lopulta vain minuutteja. Koe Kuutostie kävellen Liikennevirasto ja suunnistusseura Luumäen Rasti järjestävät yhdessä sunnuntaina 9. heinäkuuta tapahtuman, jolloin Jurvalan uuteen ohitustieden saa tutustua jalkaisin. — Lähtö on Jurvalan ohitustien läntisestä päästä yhteislähtönä. Mukaan voi tulla kävellen tai vaikka pyöräillen, kertoo Luumäen Rastin puheenjohtaja Vesa Tielinen. Tilaisuus on ainutkertainen, koska muuten tietyömaalle ei ole asiaa ja elokuussa kaistan valtaavat autot. — Esimerkiksi Salpalinjan bunkkerit näkyvät hienosti uuden tieosuuden varteen, Harri Liikanen kertoo. Kokonaisuudessaan Kuutostien perusparannustyöt valmistuvat lokakuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/900%E2%80%89000%20neli%C3%B6t%C3%A4%20uutta%20asfalttia%20%E2%80%94%20Kuutostien%20perusparannus%20etenee%20aikataulussa%2C%20tiety%C3%B6t%20vaativat%20malttia%20juhannusliikenteen%20kuljettajilta/2017122391276/4