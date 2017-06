Uutinen

Etelä-Saimaa: 17 ihmistä Suomeen salakuljettanut vene kulkenut Saimaan kanavaa pitkin aiemminkin – ”Selvittelemme, mitä silloin on tapahtunut” Kesäkuun alussa Saimaan kanavaa pitkin Suomeen 17 ihmistä laittomasti kuljettanut vene on käynyt Suomessa aieminkin. Tutkinnanjohtaja Jan Sundell rajavartiolaitokselta kertoo, että 12-metrinen Venäjälle rekisteröity vene on kulkenut ennenkin Saimaan kanavaa pitkin. Rajavartiosto selvittää, onko veneessä kuljetettu ihmisiä laittomasti maahan aiemmin. — Vene on käynyt aikaisemminkin Suomessa. Sitä selvittelemme, mitä silloin on tapahtunut. Muuten Sundell on vaitonainen tutkinnan edistymisestä, ettei tutkinta vaarantuisi. — Ei ole paljoa uutta kerrottavaa. Henkilötodistelu ja kuulemiset ovat kesken. Lue koko uutinen:

