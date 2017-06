Uutinen

Etelä-Saimaa: 15-vuotiaan nuoren aloite eteni myönteisesti leijonien ja kuntapäättäjien käsittelyssä – Parikkala saa parkour-puiston Parikkalan kuntakeskustaan rakennetaan parkour-puisto. Kyse on liikuntalajista, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen. Parkourissa hyödynnetään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita. Puiston rakentaa LC-Parikkala/Siikalahti yhteistyössä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Kustannusarvio on noin 5 000 euroa. Pinta-alaltaan noin 20x50 metrin kokoinen liikunta-alue tulee Petäjikön asuntoalueelle niin sanotulle Huvihallin kentälle tenniskenttien viereen. Leijonat ovat esittäneet, että Parikkalan kunta ottaisi elo-syyskuussa valmistuvan puiston omistukseensa ja hoidettavakseen. Puisto ei vaadi erillistä rakennuslupaa, eikä sen kunnossapito aiheuta kunnalle erityisiä toimenpiteitä. Laji kasvattaa kuntoa Lajin harrastajia eli parkouraajia on paikkakunnalla kymmenkunta ja he ovat iältään kymmenestä pariinkymmeneen vuoteen. Kaapo Kosonen, 15, on harrastanut lajia viiden vuoden ajan. Hän on ollut puiston perustamisessa aktiivinen. — Tein siitä aloitteen, joka julkaistiin paikallislehdessä. Siitä se lähti. Hallituksen päätös on kiva uutinen, Kosonen sanoo. Hän piti keväällä Kirjolan koulun liikuntasalissa parkour-kerhoa, johon osallistui kymmenkunta alakouluikäistä lasta. — Hekin innostuivat lajista, eli sieltä on kasvamassa uusia lajin harrastajia, Kosonen sanoo. Parkour-puistoa on kaivattu Parikkalaan jo pidemmän aikaa. Laji kasvattaa kuntoa. — Olen lisäksi saanut uusia kavereita laajalti ja oppinut kehon hallintaa, Kosonen sanoo. Hän pääsi opiskelemaan Tanhuvaaran urheiluopistoon liikunnanneuvojaksi. — Liikunnanohjaajan tai -opettajan työ kiinnostavat, nuori mies sanoo. Kesä menee pitkälti liikunnan merkeissä. — Käyn myös mummolassa leikkaamassa nurmikkoa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/22/15-vuotiaan%20nuoren%20aloite%20eteni%20my%C3%B6nteisesti%20leijonien%20ja%20kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jien%20k%C3%A4sittelyss%C3%A4%20%E2%80%93%20Parikkala%20saa%20parkour-puiston/2017122397085/4