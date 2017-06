Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhan pappilan ovi käy ahkerasti Lemillä — näyttelyt kiinnostavat viime kesää enemmän Lemiläisillä on oma kulttuurikeskus keskellä kirkonkylää, Toukkalantien varrella. Meneillään on vanhan pappilan kolmas näyttelykesä. Tällä hetkellä esillä on viiden taiteilijan töitä sekä Säkkijärvi-lehden juhlanäyttely. 380 neliöön mahtuvat myös käsityöpuoti, kahvila ja matkailupalvelupiste. Kesäisenä torstaina info-ohjaaja Marjo Nisonen jää juttelemaan pappilaan poikenneiden kanssa. Aapo Kaijansinkko kertoo olevansa taiteilija Antti Muukan kummipoika. Antti Muukan teoksia on esillä pappilan yläkerrassa. — Hän asui naapurissamme, Kaijansinkko selvittää. Linda Kankaanranta on päässyt Helka Koskimäen kyydillä Lappeenrannasta Lemille sukuhautoja hoitamaan. Samalla reissulla naiset tulivat piipahtamaan pappilassa ja etsivät tuttuja paikkoja Antti Muukan maisemamaalauksista. 1923 valmistuneessa rakennuksessa ehti asua neljä pappia. Heistä viimeinen muutti pois 1976. Kunnan ostettua talon siellä ovat toimineet kirjasto, tekninen toimisto ja sosiaalitoimisto. Kymmenen vuotta sitten todettu sisäilmaongelma lopetti kaiken käytön. Nyt talo on remontoitu ja Museoviraston suojelema. Sitä vuokrataan näyttelyihin ja yksityistilaisuuksiin. Siellä pidetään kokouksia, konsertteja, runoiltoja ja myyjäisiä. — Talo on jaettu useisiin tiloihin, joille jokaiselle on määritelty vuokraushinta, Nisonen kertoo. Näyttelyitä ovat tervetulleita pitämään niin harrastajat kuin ammattilaisetkin. Yläkerrassa on paraikaa lappeenrantalaisen Raija Talasmon valokuvateosnäyttely Kuiskauksia. Teoksissa välkkyy vesi ja purjehtivat pilvet. — Olen huomannut, että luonnossa pitää osata hiljentyä sisäisesti, olla aistit avoimina. Silloin voi nähdä ja kuulla enemmän, ja silloin luonto antaa eniten, taiteilija sanoo. Hän kuvaa öisin ja iltaisin. Usein mallina on tytär Marus Peltola. Raija Talasmo on viehättynyt Lemin vilkkaasta kulttuurielämästä sekä pappilan näyttelytiloista valkoisine seinineen. — Tämä on kulttuuriystävällinen kunta. Lemi tunnetaan musiikkijuhlistaan, mutta täällä on muutakin. Marjo Nisonen pitää kirjaa pappilassa kävijöistä. Häneltä kysellään paljon talon historiasta. — Tämä kesä on ollut vilkkaampi kuin edelliset. Nyt on jo käynyt noin 1 500 vierasta, kun viime vuonna lokakuuhun mennessä kävi kaikkiaan noin 3 000. Alkuvuodesta Nisonen lomailee, eikä talo ole yleisölle auki. — Ensi kesäksi on jo saatu lyötyä lukkoon kymmenen näyttelyä. Kiva, että ammattitaiteilijatkin ovat tiloistamme kiinnostuneita, Nisonen iloitsee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Vanhan%20pappilan%20ovi%20k%C3%A4y%20ahkerasti%20Lemill%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89n%C3%A4yttelyt%20kiinnostavat%20viime%20kes%C3%A4%C3%A4%20enemm%C3%A4n/2017122389433/4