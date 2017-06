Uutinen

Etelä-Saimaa: UPM:n 30 miljoonan investointi virittää Kaukaan sellukoneet huippuunsa — kiinalaiset saavat lisää vessapaperia UPM Kymmene investoi Kaukaan sellutehtaalle 30 miljoonaa euroa. Investointi kasvattaa tehtaan tuotantokykyä neljä prosenttia, minkä jälkeen sellua pystytään tuottamaan 770 000 tonnia vuodessa. Investointi on jatkoa viime vuonna tehdyille 50 miljoonan investoinneille, jossa uudistettiin sellun kuivauskoneet. — Viime vuoden asennusten myötä olemme pystyneet ajamaan koneita kovemmalla vauhdilla. Näin olemme löytäneet tuotannossa jäljellä olevat pullonkaulat, jotka korjataan nyt uuden investoinnin myötä, UPM:n selluliiketoiminnan johtaja Sami Saarela kertoo. Uudistuksia tulee sellunteon moniin osiin, kuten puunkäsittelyyn, kuitulinjoihin, kemikaalien talteenottoon ja sellupaalien pakkaamiseen UPM on tehnyt viime vuosina paljon tuotantoinvestointeja neljälle sellutehtaalleen. Vuoden 2013 jälkeen yhtiö on pystynyt nostamaan sellun tuotantokykyä yhteensä yli 500 000 tonnilla, mikä on keskiverron pohjoismaalaisen tehtaan vuosituotannon verran. Kymin tehtaalla UPM:llä on käynnissä liki sadan miljoonan tuotantoinvestointi. Välillisiä työpaikkoja Investointi ei tuo Lappeenrannan tehtaalle uusia pysyviä työpaikkoja, mutta asennusvaihe työllistää esimerkiksi asentajia, rakentajia sekä laitetoimitusten kuljettajia. Uudet laitteet asennetaan keväällä 2018 sellutehtaan huoltokatkon aikana. Työt vievät noin kaksi viikkoa. Tuotannon kasvu lisää myös puun käyttöä. UPM:n mukaan kasvu on 150 000 kuutiota puuta vuodessa. — Yli kaksi kolmannesta tuotannostamme on havusellua, jonka hankimme pääosin Suomesta. Loppuosa on koivusellua, jota tulee Venäjältä, koska Suomesta emme saa sitä riittävästi, Saarela sanoo. Kiinalaiset ostavat vessapaperia Kaukaan tehtaan investointi on vastausta sellun kasvavaan kysyntään. Valtaosa kysynnän kasvusta tulee kehittyviltä markkinoilta ja erityisesti Kiinasta. Kehittyvien maiden vaurastuminen ja keskiluokkaistuminen näkyy esimerkiksi wc-paperin ja muiden hygieniatuotteiden käytön kovana nousuna. Myös verkkokaupan kasvu nostaa sellun kysyntää, koska sitä käytetään pakkausmateriaalina ja esimerkiksi pakettien tarrapapereissa. Kokonaisuudessaan sellun käyttö on siirtynyt entistä enemmän kuluttajatuotteisiin. Hajukaasut talteen Lappeenrantalaiset tulevat aistimaan uudistukset ilmassa. Tehtaalla kehitetään investointien tuotantoinvestointien yhteydessä myös hajukaasujen talteenottoa. — Kokonaan hajuttomaksi sellutehdasta ei tulla koskaan saamaan, mutta uuden investoinnin myötä hajuhaittoja pitäisi tulla aiempaa harvemmin, UPM Kaukaan johtaja Teuvo Solismaa sanoo. Hajukaasujen talteenottoa kehitetään varsinkin sellaisissa osissa tehdasta, jossa hajunlähde on matalalla. Vaikutus on siksi merkittävämpi lähialueilla, kuten Lauritsalassa. Lue koko uutinen:

