Etelä-Saimaa: Talousvaikeudet olivat liikaa — Pietari-säätiö hakeutuu konkurssiin Pietarissa toimiva Pietari-säätiö hakeutuu konkurssiin. Konkurssin taustalla ovat talousvaikeudet, joita ei ole saatu selvitettyä. Suomi-talo siirtyy Suomen valtion omistukseen kesän aikana. Pietari-säätiö toteutti vuosina 2006—2010 Pietarin keskustaan Suomi-talon, jonka saneerausprojekti aiheutti pitkään jatkuneita talousvaikeuksia. Kolme vuotta sitten valittu uusi hallitus ei saanut kriisiytynyttä taloutta saatettua kestävälle pohjalle, ja säätiön johto on yhteistyössä valtion kanssa päättänyt hakeutua konkurssiin. Talousvaikeuksiin ovat vaikuttaneet myös muun muassa Venäjän talouden heikkeneminen, Pietarin keskustan roimasti alentunut vuokrataso sekä Pietarin kaupungin Suomi-talosta perimä vuokra. Säätiön hallinnoiman talon ja Suomen Pietarin instituutin toiminta jatkuu konkurssista huolimatta, sillä Suomi-talo siirtyy valtion omistukseen kesän aikana. Asiasta sovittiin jo viime joulukuussa Suomen pääministeri Juha Sipilän ja Venäjän virkaveli Dmitri Medvedevin tapaamisessa. Suomi-talossa toimii myös Pietarin suomalainen koulu sekä muita suomalaisia julkishallinnon toimijoita sekä yrityksiä. Pietari-säätiössä nähdään ratkaisun olevan tilanteen sanelema. — Nyt sovittu ratkaisu on mielestäni paras mahdollinen tässä tilanteessa. Tärkeintä on, että instituutin ja Suomi-talon toiminta jatkuvat häiriöttä konkurssista huolimatta, Pietari-säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Leppä sanoo. Pietari-säätiö perustettiin vuonna 1992 Pietarissa toimivan Suomen instituutin toiminnan taustaorganisaatioksi. Lue koko uutinen:

