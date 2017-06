Uutinen

Etelä-Saimaa: Seppälä hävisi Lappeenrannan katukuvasta Vaateketju Seppälän liiketila Lappeenrannan kauppakeskus Galleriassa tyhjeni pari viikkoa sitten. Jatkosta ei ole mitään tietoa. Liikkeen sulkeminen liittyy Seppälän yrityssaneeraukseen. Helsingin käräjäoikeus päätti saneerauksesta huhtikuun puolivälissä. Syynä oli uhkaava maksukyvyttömyys. Yrityssaneeraus koskee sekä emoyhtiö Seppälä Oy:tä että Suomen liiketoiminnoista vastaavaa tytäryhtiö Seppälä Finland Oy:tä. Seppälä Oy:n velat ovat Taloussanomien mukaan 6,5 miljoonaa ja Seppälä Finland Oy:n 13,3 miljoonaa euroa. Yrityksen vaikeudet johtuvat selvitysten mukaan liian raskaasta kulurakenteesta. Ongelmaa pyritään helpottamaan vähentämällä myymälöiden määrä nykyisestä liki 80:sta puoleen. Samaan aikaan yritys on kuitenkin avannut uusia myymälöitä. Esimerkiksi Imatralla avattiin Seppälä tammikuussa. Yrityssaneeraukseen hakeutuessaan Seppälä työllisti 370 ihmistä myymälöissä ja 63 pääkonttorissa ja varastoissa. Toimitusjohtaja Eveliina Melentjeff ei halua kommentoida vielä yrityssaneerauksen asioita. Hänen mukaansa neuvottelut ovat kesken. Tarkoituksena on saada saneerausohjelma valmiiksi käräjäoikeudelle syyskuuhun mennessä. Vuoden alussa Seppälässä käynnistyivät yt-neuvottelut, jotka koskivat 55 henkilöä ja 14 myymälän mahdollista lopettamista. Yritys ei kerro mitään myöskään yt-neuvottelujen tuloksesta. Kouvolassa vuonna 1930 perustettu Vaatetus- ja Lyhyttavaraliike Velj. Seppälä laajeni Lappeenrantaan kesällä 1969. Se toimi aluksi elokuvateatteri Nuijamiehen vieressä Valtakadulla. Lappeenrantaan Seppälä liittyy myös nykyisten omistajien kautta. Toimitusjohtaja Eveliina Melentjeff on syntynyt Lappeenrannassa. Hän osti Seppälä-ketjun miehensä Timo Melentjeffin kanssa Stockmannilta vuonna 2015. Lue koko uutinen:

