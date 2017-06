Uutinen

Etelä-Saimaa: Scandic ostaa Restelin hotellit ja nousee alan suurimmaksi - Lappeenrannan Cumuluksesta tulee Scandic Scandic Hotels ostaa Restelin hotellitoiminnan, yhtiöt kertovat tiedotteissaan. Kaupassa Scandicille siirtyy Resteliltä 43 Suomessa sijaitsevaa hotellia. Scandicilla on ennestään Suomessa 28 hotellia. Omistajanvaihdos näkyy myös katukuvassa, sillä Cumulus-hotellit muuttuvat jatkossa Scandic-hotelleiksi. Näin myös Lappeenrannan Cumulus muuttuu Scandiciksi. Scandicille siirtyvät myös Holiday Inn -hotellit ja joukko kaupunkihotelleja. 114,5 miljoonan euron kauppa tekee Scandicista Suomen hotellialan markkinajohtajan. –Kauppa vie toimintamme Suomessa 15:lle uudelle paikkakunnalle. Samalla vahvistamme asemaamme jatkuvasti kasvavilla vapaa-ajanmarkkinoilla, sanoo Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö. Restelin hotellien ennakoidaan siirtyvän Scandicille tämän vuoden lopulla. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan jälkeen Restel jatkaa toimintaansa ravintola-alan yhtiönä. Tukholman pörssiin listattu Scandic Hotels on Pohjoismaiden suurin hotelliyritys, jolla on kaikkiaan 230 hotellia. Lue juttu Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

