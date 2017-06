Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen venesatama muuttui rakennustyömaaksi lomakauden alkaessa Pappilanlahden venesatama Savitaipaleen kirkonkylässä ei tänä kesänä viritä veneilijöitä leppoisiin kesätunnelmiin. Aitojen taakse kätketty ranta pysyy rakennustyömaana koko loppuvuoden. Parhaillaan rakennetaan pysäköintipaikkoja, ja pääsy veneiden luokse on rajoitettua. Elokuun loppupuolella ruoppausurakka tyhjentää laituri- ja maapaikat veneistä tykkänään. Kiukuttelun aineksia olisi siis olemassa, mutta kunnalle on tullut yllättävän vähän kielteistä palautetta. Teknisen osaston osastopäällikkö Vesa Roiko-Jokela kiittelee ihmisten ymmärtäväistä suhtautumista poikkeusjärjestelyihin. — Täytyy hattua nostaa venepaikkalaisille, vaikka rakennustyöt ovat varmasti aikamoinen riesa. Annettuja ohjeita on noudatettu erittäin hyvin. Ruoppausehdot sanelivat aikataulun Venesataman peruskorjauksen piti alunperin jakautua kahdelle vuodelle, mutta EU:n maaseuturahaston tukirahoituksen vuoksi päädyttiin kertarytinään. EU tukee 850 000 euron rakennushanketta 350 000 eurolla. — Emme voineet välttää rakentamista kesäaikana. Ruoppausluvan saattoi saada vain syksyksi, Roiko-Jokela toteaa. Imuruoppaukseen kuuluvat geotuubit puolestaan vaativat tasaisen kentän, joksi sopii puolivalmis pysäköintialue. Ruoppaus päättyy vuodenvaihteeseen mennessä, mutta vielä ensi kesänä rakennetaan laitureita sekä kuljetetaan pois kuivunutta ruoppausjätettä. Kunta on tiedottanut poikkeusjärjestelyistä kirjeitse venepaikkojen omistajille. Päivitettyä tietoa saa kunnan kotisivulta sekä Facebookista. Juhannuksena poikkeusjärjestelyjä Toistaiseksi rantaan on päässyt autoilla viikonloppuisin. Juhannuksena rannan pysäköintialueen on määrä olla väliaikaisesti käytössä, mutta alue pitää tyhjentää maanantaiaamuun mennessä. Eniten päänvaivaa tuottavat venepaikat. Joitakin väliaikaisia maapaikkoja löytynee syksyllä läheltä Olkkolan uimarantaa, mutta isoille veneille ei ole korvaavia laituripaikkoja. — Kapakojan suulle valmistuva väliaikainen veneenlaskupaikka voi olla viimeinen oljenkorsi mökkiläisille. Sitä kautta veneen voi laskea ja nostaa aina tarvitessaan, Roiko-Jokela arvioi. Ranta-aitta pysyy auki läpi kesän Yrittäjä Pirjo Laine tiesi venesataman remontista ranta-aittaa vuokratessaan. Rakennustöiden ajankohta tuli kuitenkin yllätyksenä. — Tämä ei ollut mikään katastrofi, sillä tälle kesälle ei asetettu suuria odotuksia, Laine toteaa. Pahimmat mylläyspäivät ovat osuneet alkuviikkoon, jolloin Tuulenlinnun ranta-aitaksi nimetty kesäkahvila on ollut muutenkin kiinni. Viikonloppuisin ihmiset ovat päässeet satamaan kutakuinkin normaalisti. Laine on tehnyt ranta-aitasta kolmen vuoden vuokrasopimuksen ja muun muassa uusinut terassin. Kun kerran alue piti remontoida, on kahvilanpitäjällekin parempi, että rasitus hoidetaan pois mahdollisimman pian. — Ensi kesänä tässä on varmaan tosi kaunis ranta! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Savitaipaleen%20venesatama%20muuttui%20rakennusty%C3%B6maaksi%20lomakauden%20alkaessa/2017122390577/4