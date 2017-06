Uutinen

Etelä-Saimaa: Sadan kilometrin hyväntekeväisyyskävely joulukuun ampumisuhrien muistoksi Satakilometrinen Valon Vuoksi -hyväntekeväisyyskävely järjestetään torstaina ja perjantaina. Hyväntekeväisyystempauksella on määrä kerätä varoja Valon Vuokselle mielenterveystyötä varten. Samalla kunnioitetaan Imatralla joulukuussa ammuttujen toimittajien Katrin ja Annen sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiinan muistoa. Kävely kunnioittaa myös sotaveteraani Erkki Outista ja 100 -vuotiasta Suomea. Kävelyreitti alkaa Imatralta Konnunsuon ja Lappeenrannan kautta Savitaipaleen Partakoskelle. Kävelyvauhtia on tahdittamassa Satu Luoto Imatran Reserviupseerikerhosta ja sääolosuhteista riippuen kävelyvauhdiksi on arvioitu 10-12 min/km. Viidestä minuutista puoleen tuntiin kestäviä taukoja pidetään 4 - 6 kilometrin välein. Osallistujat voivat kävellä koko matkan, eli 100 km, tai liittyä mukaan vain muutaman kilometrin matkalle. Kävelijät voivat edetä Luodon tahtiin tai kävellä joko hitaammin tai reippaammin. Turvallisuuden takia kaikkia kävelijöitä ohjeistetaan pukemaan päälleen huomioliivi tai muuten kirkkaita vaatteita, sillä kävelyreitti kulkee tienvarsia pitkin. Hyväntekeväisyyskävely tekee yhteistyötä Konnunsuon vanhalla vankila-alueella sijaitsevan Eilisyyden Verstaan kanssa. Museolla on tällöin avoimet ovet klo 11-14, jolloin näytteillä on arjen tavaroita Suomen itsenäisyyden ajalta. Näyttelyyn on vapaaehtoinen maksu, joka luovutetaan Valon Vuoksi -yhdistykselle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Sadan%20kilometrin%20hyv%C3%A4ntekev%C3%A4isyysk%C3%A4vely%20joulukuun%20ampumisuhrien%20muistoksi%20/2017522393988/4