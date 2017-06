Uutinen

Etelä-Saimaa: Räikeät ylinopeudet Kuutostien työmaiden kohdalla yllättivät poliisin – ”Työmiehet kertovat, että haalarinlahje lepattaa, kun autot menevät vierestä” Kuutostien työmaiden liikennevalvonnassa tiistaina ilmenneet ylinopeudet yllättivät valvontaa tehneen poliisin. Työmaiden kohdalla Luumäellä tehty valvonta aiheutti 16 ylinopeussakkoa ja 11 ajokieltoa muutaman tunnin aikana. — Se tuli aika yllätyksenä. Oli arkipäivä, sadekeli ja paljon raskasta liikennettä, joka aiheutti jonoja. Silti aina oli välejä, joista löytyi ihmisiä, jotka eivät noteeranneet työmaarajoituksia, ylikonstaapeli Pertti Karvonen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo. Valvontaa tehtiin alueilla, joilla nopeusrajoitukset olivat 30–60 kilometriä tunnissa. Sakkoihin ja ajokorttien peruutuksiin johtaneet ylinopeudet olivat suuruudeltaan 38—48 kilometriä tunnissa. Karvonen kertoo, että törkein mitattu lukema kolmenkympin rajoitusalueella oli 78 kilometriä tunnissa. Viidenkympin rajoitusalueella kovin nopeus oli 94 kilometriä tunnissa. — Nämä ovat varsin huomattavia ylityksiä. Ne on myös mitattu paikoissa, joissa on shikaaneja ja matalampia rajoituksia aiemmin. Ei ole siirtymiä satasesta alhaisempiin nopeuksiin. Karvonen kertoo, että taulukon mukaan kuljettaja asetetaan ajokieltoon, jos nopeutta on kolmenkympin rajoitusalueella 66 kilometriä tunnissa. — Jos on selvästi turvallisuuden vaarantamista, kortti lähtee pienemmälläkin nopeudella. Taulukossa tuo on se raja, jolloin viimeistään joudutaan peruuttamaan ajo-oikeus. Silloin puhutaan jo vakavasta piittaamattomuudesta. Lue koko uutinen:

