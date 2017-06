Uutinen

Etelä-Saimaa: Presidentinlinna rakentuu Imatralle — katso, miltä Teatteri Imatran kesäproduktio näyttää Lavastussuunnittelija Aili Ojalo istuu Kruununpuiston kesäteatteriin kohonneessa presidentinlinnassa ja käy läpi muistilistaansa. — Löysin juuri kaupasta ruskeaa kuumaliimaa, hän huikkaa lavastuksen rakentajille. Valkoinen kuumaliima ei kuulemma ole yhtä hyvää. Ojalon suunnittelemat lavasteet ovat näyttävät, vaikka niiden rakentaminen onkin vielä hieman vaiheessa. Koko kesäteatterin työporukka vetää viimeiseen asti pitkiä työpäiviä. Teatteri Imatran kesäteatteriesitys Linnan juhlat saa ensi-iltansa ensi viikon tiistaina. Hankaliin säihin on varauduttu Linnan juhlat on Ojalon ensimmäinen teatteriprojekti Imatralla ja samalla myös ensimmäinen kesäteatteriproduktio, vaikka hän onkin tehnyt ulkoilmaprojekteja esimerkiksi Portugalissa marmorikaivoksessa. Kokemusta häneltä siis löytyy vaativista olosuhteista. Suomen epävakaa kesäsää voikin huonoimmillaan hidastaa tekemistä. — Näyttämön liukkaus on testattu sateen varalta ja matot kyllä pitävät, mutta haastetta lisää näyttelijöiden käyttämät pitkät iltapuvut ja korkokengät. Kesäteatterista puuttuu sisäsalien tekniikka, minkä vuoksi lavastuksessa käytetään vain yhtä näyttämökuvaa. Muutokset tehdään pienillä elementeillä. Lue koko uutinen:

