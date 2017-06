Uutinen

Etelä-Saimaa: Päivän ensimmäinen ateria syödään nyt usein kahvilassa — Titta Honkasalo aloitti konseptilla kahvilansa Imatralla Joku oma juttu olisi kiva. Näin muistelee pitkän päivätyön ravintola-alalla tehnyt Titta Honkasalo ensimmäisen oman yrityksen konseptin pohtimista. Sellainen löytyi aamiaisesta, joka on ollut Konditoria Imatrankosken valikoimassa alusta lähtien. — Perussetti sisältää valinnaisen täytetyn leivän, tuoremehua, kananmunan tai jugurtin ja kahvin tai teen. Honkasalon mukaan tavoite ei ollut kilpailla esimerkiksi huoltoasemien noutopöytien kanssa, vaan kehittää tarjolle kahvilan näköinen tuote. Homma on toiminut. Aamiainen on tarjottu samalla kaavalla kello 8—10 välillä, eikä päivitystä tai muuta muokkausta ole tarvittu. — Setti täyttää mahan, ja siitä on pidetty. Kun tuote on valikoimassa, ihmiset oppivat tilaamaan sitä, yrittäjä kertoo. Aamuinen käynti kahvilassa, joko kahvilla tai kahvileivällä, on mannermainen tapa. Honkasalon mukaan se alkaa olla tavallista myös Etelä-Karjalassa. — Pariskuntia käy aamiaisella erityisesti viikonloppuisin, hän sanoo. Kesä tuo tavan arkeen. — Kesälomien aikana huomaa, etteivät ihmiset välttämättä laita aamupalaa kotona, vaan koko perhe tulee aamiaiselle, Honkasalo kertoo. Koskenpartaan kävelykadun kahvilan terassilla aamuauringossa istuminen viekin mielen helposti ulkomaille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/P%C3%A4iv%C3%A4n%20ensimm%C3%A4inen%20ateria%20sy%C3%B6d%C3%A4%C3%A4n%20nyt%20usein%20kahvilassa%20%E2%80%94%20Titta%20Honkasalo%20aloitti%20konseptilla%20kahvilansa%20Imatralla/2017122376832/4