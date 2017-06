Uutinen

Etelä-Saimaa: Mika Haakana jatkaa Catzin päävalmentajana Mika Haakana jatkaa koripalloseura Catz Lappeenrannan päävalmentajana myös ensi vuonna. Haakana on toiminut tehtävässä seitsemän kautta, joiden aikana Catz on voittanut naisten Korisliigassa viisi kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin. Lisäksi Haakana on luotsannut Catzin kahdesti peräkkäin Viro—Latvia-liigan hopealle. Haakana toteaa Catzin tiedotteessa, että Korisliigan tulevan kauden voimasuhteita on vielä vaikea arvioida, mutta kevään loppuottelijat Hyvinkään Ponteva ja Espoo United vaikuttavat olevan edelleen vahvoja. — Olemme uudessa tilanteessa haastajina, mutta uskon että meillä on mielenkiintoinen kausi edessä, Haakana toteaa tiedotteessa. Catzilla on sopimukset neljän pelaajan kanssa. Joukkueessa jatkavat omat juniorit Johanna Kalin, Roosa Kosonen ja Johanna Timperi sekä yhdysvaltalainen takapelaaja Valencia McFarland. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Mika%20Haakana%20jatkaa%20Catzin%20p%C3%A4%C3%A4valmentajana/2017122392460/4