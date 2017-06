Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan maakuntakirjasto saa kirjojen palautusautomaatin vasta juhannuksen jälkeen Kirjojen palautusautomaatin saaminen Lappeenrannan maakuntakirjastoon on viivästynyt toimitusvaikeuksien takia. Alun perin laite piti ottaa käyttöön tällä viikolla, mutta käyttöönotto tapahtuu juhannukseen jälkeen. Erikoiskirjastonhoitaja Merja Rostila kertoo, että automaatin asennus alkaa maanantaina ja se on määrä ottaa käyttöön vielä alkuviikon aikana. Kirjaston pääsalin tiskiä on siirretty automaatin tieltä, sillä se tarvitsee ison tilan. Automaatti lajittelee palautettavat kirjat. Palautusautomaatti vähentää Rostilan mukaan henkilökunnan fyysistä työtä, ja henkilökunnan työpanos vapautuu muuhun asiakaspalveluun. Henkilöstön määrää ei vähennetä automaatin takia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Lappeenrannan%20maakuntakirjasto%20saa%20kirjojen%20palautusautomaatin%20vasta%20juhannuksen%20j%C3%A4lkeen/2017122390725/4