Etelä-Saimaa: Kultsulta avainmiehiä sivussa, Järvenpään Palloseura meni menojaan Varamiehinen Joutsenon Kultsu FC jäi askeleen vastustajaansa jälkeen jalkapallon kakkosen vierasottelussa Järvenpään Palloseuraa vastaan. 90 minuutin jälkeen taululla komeili kotivoitto lukemin 3—0 (2—0). Edellisessä ottelussaan joutsenolaiset kukistivat A-lohkon kärkiryhmiin kuuluneen FC Legirus Interin, mutta nyt Kultsun avainmiehistä Georgi Ositashvili ja Andreas Cabrero olivat loukkaantumisten vuoksi sivussa. Lisäksi Niko Lohelle nousi kuume, ja hän seurasi pelin vaihtopenkiltä. — Hyvän edellisen pelin jälkeen kolme miestä avauksesta pois. Meidän joukkue ei sitä tällä hetkellä kestä. Enempää emme ottelusta ansainneet, myönsi Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen. Lähtöasetelmia hankaloitti myös se, että apuun kutsuttu Kenny Abubakar jäi kylkivaivaisena ottelusta sivuun. Cabrerolla on nivusvamma, mutta häntä odotetaan pelikuntoon aikaisemmin kuin Ositashviliä, joka on sivussa 6—8 viikkoa. — Edellisessä pelissä hän pelasi vielä hetken jalka kipeänä. Jalasta löytyi sitten pohjeluun murtuma, Lötjönen kertoo. Kultsu-luotsin mukaan parhaalla kokoonpanollaan he pystyvät laittamaan sarjassa hanttiin mille tahansa joukkueelle. — Harmittaa vain, että kahdessa ensimmäisessä pelissä meiltä oli maalivahti pois, nyt sitten tulee tällaisia loukkaantumissumia vähän väliä. Yksi hyvä peli, ja sen jälkeen porukkaa loukkaantuu. Kultsulla puolitoista viikkoa aikaa hoitaa pelaajia kuntoon, ennen kuin pelit jatkuvat kotiottelulla Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan. Siirtoikkuna aukeaa 10. heinäkuuta, ja sitä ennen uusia pelaajia ei voi hakea. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/21/Kultsulta%20avainmiehi%C3%A4%20sivussa%2C%20J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n%20Palloseura%20meni%20menojaan/2017122395604/4