Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkois-Suomen poliisi: Juhannusliikenteeseen on syytä ottaa mukaan aikaa ja hermoja — suurimmat ruuhkat ovat jo torstaina Juhannusliikenteen vilkkaimmat päivät ovat torstaina ja sunnuntaina. Molempina päivinä ruuhkat voivat hidastaa liikennettä, joten matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa. Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina kello 11—20 välillä. Myös perjantaina menoliikennettä on runsaasti, mutta silti selvästi vähemmän kuin torstaina. — Odotamme liikenteeseen niitä perinteisiä ruuhkia. Tänä vuonna menoliikenne taitaa olla vilkkaimmillaan jo torstaina. Kaakkois-Suomen alueella tiukin paikka on Korialla, jossa liikenne yleensä pysähtyy jossakin vaiheessa, toteaa komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto Liikennevirastosta muistuttaa, että juhannusliikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. — Lisäksi ajoreitti on hyvä suunnitella etukäteen. Esimerkiksi sellaiset reitit, joilla on tietöitä, voivat ruuhkautua suuremmalla todennäköisyydellä, sanoo Alikoivisto. — Kiire on aina vaarallista. Juhannusliikenteeseen pitää ottaa mukaan aikaa ja hermoja, opastaa Kuokkanen. Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina kello 11—22. Myös paluuliikenteessä ajonopeudet voivat laskea huomattavasti ruuhkien takia. Keitossa muutakin kuin raparperia? Ennen rattiin tarttumista on tärkeä varmistaa, että kuski on selvänä ja ajoneuvo kunnossa. Poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta muistuttaa, että poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti ajonopeuksia, ohituksia ja ajoetäisyyksiä. — Seuraamme liikennettä ja pyrimme näkymään niin, ettei mitään suurempaa pääsisi sattumaan. Kaakkois-Suomessa ihmiset ajavat melko siististi, eikä mitään älyttömiä juttuja ole tapahtunut viime vuosina, vaikka ainahan joukossa on joku kiireisempi, täydentää Kuokkanen. Myös Liikenneturvalla on juhannuksena alkoholi mielessä. Jo pienikin määrä alkoholia lisää riskejä liikenteessä, ja liki puolet kohtalokkaista rattijuopumusonnettomuuksista ajetaan touko-elokuussa. Liikenneturva kehottaa keskikesän juhlijoita pitämään yhdessä huolta siitä, ettei kukaan tartu rattiin päihtyneenä. — Juhannusreissuja ja -juhlia suunniteltaessa on hyvä miettiä ennakkoon kulkemiset ja suosia julkisia tai sopia porukan selvä kuski. Myös seuraavan päivän ajokuntoa kannattaa miettiä, jos yö meni valvoessa ja illan keittoon tuli muutakin kuin raparperia. Jos ajokunto yhtään epäilyttää, on ajoa siirrettävä, painottaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi. — Pitää olla tarkkana, jos käyttää alkoholia, toteaa Kuokkanenkin. Juhannustaiat etukäteen Leppoisa asenne ja kiireetön aikataulu luovat hyvät lähtökohdat juhannusreissulle. — Juhannustaiat voisikin tänä vuonna tehdä jo etukäteen ja kerätä kukkien sijaan kolme A:ta mukaan juhannusliikenteeseen eli huolehtia siitä, että ajoneuvo, aikataulu ja asenne ovat kunnossa, summaa Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen, joka raportoi juhannusliikenteen sujumista tien päältä. Kolmen A:n vinkit voi katsoa myös videolta: https://www.youtube.com/watch?v=aU_fYAF3wOc. Lue koko uutinen:

