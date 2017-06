Uutinen

Etelä-Saimaa: Joka kahdeksas eteläkarjalaisäiti polttaa raskausaikana — Eksote järjestää syksystä alkaen ryhmätapaamisia perheille tupakoinnin vähentämiseksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote haluaa tukea odottavien äitien ja perheiden tupakoinnin vähentämistä. Raskaudenaikainen tupakointi jopa kolminkertaistaa sikiön kasvuhäiriön riskiä. Eksote on kehittänyt viime vuoden keväästä lähtien palvelupolkua, jonka avulla pyritään selkiyttämään tupakoivan perheen palveluprosessia neuvolassa. Kehitystyössä ovat olleet mukana myös äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat, erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikka sekä keskussairaalan synnytysten ja naistentautien osastonylilääkäri. Tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen pyritään muun muassa motivoivan keskustelun sekä ryhmäneuvola- ja vertaistukitapaamisten keinoin. Tupakoivalle perheelle jaetaan myös infolehtinen ensitapaamisten yhteydessä. Eksote käynnistää 14. elokuuta palvelupolun pilottina tupakoivien perheiden ryhmätapaamiset Lauritsalan neuvolassa. Tavoitteena on laajentaa toimintamallia jatkossa myös muihin Eksoten neuvoloihin. Suomessa alkuraskauden aikana tupakoi noin 15 prosenttia odottavista äideistä, eli lähes kuudesosa. Raskauden lopussa tupakoivien osuus on laskenut, mutta se on edelleen 8,2 prosenttia, joka on Pohjoismaiden korkein lukema. Viime vuoden aikana Eksote kysyi 766 odottavalta äidiltä tupakoinnista, ja tilastoiduista 101, eli noin 13 prosenttia äideistä tupakoi raskautensa alussa. Tupakointi raskausaikana lisää keskenmenon mahdollisuutta, ja se voi jopa kolminkertaistaa sikiön kasvuhäiriön, istukan ennenaikaisen irtoamisen ja etisen istukan riskiä. Lisäksi raskausajan tupakointi sekä passiivinen tupakointi voivat vaikuttaa syntyvän lapsen terveyteen pitkälle tulevaisuuteen. Lue koko uutinen:

