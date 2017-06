Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajojen palvelut paranevat: leiriytyjille oma ravintolateltta, kahvila auki läpi yön Imatran ajoihin saapuvien motoristien palveluja lisätään leirintäalueella Imatrankosken urheilukentän kupeessa. Alueella yöpyviä palvelee kahvio läpi vuorokauden. Lisäksi alueelle tulee oma ravintolateltta, kertoo Juha Bergman Imatran moottorikerhosta. — Ravintolaa pitää pitopalveluyritys Pala ja painike Luumäeltä, joka on erikoistunut ulkoilmatapahtumien ruokapalveluihin. Perjantaina erikoisuutena on muun muassa kokonaisena paistettu, palvattu sika, josta ravintoloitsija myy annoksia, Bergman mainitsee. Luvassa on myös elävää musiikkia. Kokoontumisajoihin eli Imatran ajojen omalle leirintäalueelle odotetaan noin 600:aa henkilöä. Toistaiseksi leiripaikan varanneita on toista sataa. Viime vuonna yöpyjiä oli noin 630. — Veikkaan, että tavoitteeseen päästään, ja voidaan mennä ylikin. Tuli niin hyvää palautetta viime vuonna, ja nyt ollaan vielä parannettu ohjelmistoa ja muuta, Bergman sanoo. Imatran ajot järjestetään 7.–9. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

