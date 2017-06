Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Valtionhotellin brändi vaihtuu jälleen hotellikauppojen takia — "Olemme positiivisin ja odottavaisin mielin" Scandic Hotels ostaa Restelin hotelliliiketoiminnan. Kaupan myötä Scandicille siirtyy 43 Restelin hotellia. Tällä hetkellä Scandicilla on 230 hotellia, joista 28 sijaitsee Suomessa. Suurin osa hotelleista operoi Cumulus-brändin alla, ja ne tullaan muuttamaan Scandic-hotelleiksi. Myös Imatran Valtionhotelli siirtyy kaupan myötä Scandicille. — Olemme asiasta ihan positiivisin ja odottavaisin mielin, kertoo vastaanottopäällikkö, vs. hotellinjohtaja Marianne Partanen Valtionhotellilta. Partasen mukaan hotellin brändin vaihtuminen tulee näkymään Valtionhotellin ulkoisessa ilmeessä. Brändimuutos on jo toinen vuoden sisällä, sillä tammikuussa Valtionhotelli muuttui Rantasipi-hotellista Cumulus resortiksi. Lue koko uutinen:

